Hoy, 8 de octubre, el santoral católico conmemora a Santa Pelagia de Antioquía (f. 302), virgen y mártir vinculada a Antioquía de Siria.
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La tradición sitúa su martirio en el contexto de las persecuciones del primer cuarto del siglo IV. Las fuentes conservadas presentan a Pelagia como una joven cristiana que sufrió el martirio en Antioquía; la fecha consignada es f. 302. En esas referencias se indica que fue elogiada por san Juan Crisóstomo, figura relevante en la Iglesia de la época. Su condición de virgen y mártir facilitó la difusión de su culto más allá de su comunidad originaria.
La celebración del 8 de octubre mantiene esa memoria en la liturgia y en la devoción popular.
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Santa Pelagia de Antioquía (f. 302)
Según la tradición, Santa Pelagia de Antioquía fue una joven cristiana venerada como mártir en Antioquía de Siria; las fuentes señalan el año f. 302 dentro de las persecuciones del siglo IV. Las referencias antiguas destacan su figura como ejemplo de fidelidad; entre ellas figura el elogio de san Juan Crisóstomo. Con el paso de los siglos su culto trascendió el ámbito local y se integró en el santoral de diversas comunidades cristianas.
Para los ceutíes, su memoria es una ocasión para acercarse a la herencia cristiana del Mediterráneo.
Otros santos que se celebran el 8 de octubre
- Santa Reparada (s. IV): virgen y mártir de la antigüedad cristiana, venerada tradicionalmente en diversos lugares de Europa.
- San Félix de Como (s. IV): obispo, recordado como uno de los pastores de la Iglesia en la ciudad de Como.
- San Evodio de Ruan (s. V): obispo de Ruan, situado en la antigua Galia.
- Santa Ragenfreda de Denain (s. VIII): abadesa vinculada a Denain, relacionada con la construcción de un monasterio.
- San Hugo de Génova (f. 1233): religioso de la Orden de San Juan de Jerusalén, ligado a la asistencia a pobres y necesitados.
Significado litúrgico y devociones en torno al 8 de octubre
El santoral del 8 de octubre reúne figuras de distintos siglos unidas por el testimonio de fe. La memoria de Santa Pelagia de Antioquía y de santos como Santa Reparada o San Félix de Como alimenta prácticas devocionales sencillas: mención en la oración y participación en celebraciones litúrgicas. En lugares cercanos a Ceuta estas conmemoraciones ayudan a conectar la historia eclesial primitiva con tradiciones locales. El contraste entre testimonios antiguos y figuras medievales como San Hugo de Génova muestra la continuidad del calendario de santos a lo largo de los siglos.