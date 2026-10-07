Hoy, 8 de octubre, el santoral católico conmemora a Santa Pelagia de Antioquía (f. 302), virgen y mártir vinculada a Antioquía de Siria.

Lee tambien: Santa Teresa del Niño Jesús: infancia espiritual y Doctora de la Iglesia | Santoral 1 de octubre

La tradición sitúa su martirio en el contexto de las persecuciones del primer cuarto del siglo IV. Las fuentes conservadas presentan a Pelagia como una joven cristiana que sufrió el martirio en Antioquía; la fecha consignada es f. 302. En esas referencias se indica que fue elogiada por san Juan Crisóstomo, figura relevante en la Iglesia de la época. Su condición de virgen y mártir facilitó la difusión de su culto más allá de su comunidad originaria.

PUBLICIDAD

La celebración del 8 de octubre mantiene esa memoria en la liturgia y en la devoción popular.

Lee tambien: Santa Regina de Alesia: Virgen y mártir que marcó el recuerdo cristiano del s. IV | Santoral 7 de septiembre

Santa Pelagia de Antioquía (f. 302)

Según la tradición, Santa Pelagia de Antioquía fue una joven cristiana venerada como mártir en Antioquía de Siria; las fuentes señalan el año f. 302 dentro de las persecuciones del siglo IV. Las referencias antiguas destacan su figura como ejemplo de fidelidad; entre ellas figura el elogio de san Juan Crisóstomo. Con el paso de los siglos su culto trascendió el ámbito local y se integró en el santoral de diversas comunidades cristianas.

Para los ceutíes, su memoria es una ocasión para acercarse a la herencia cristiana del Mediterráneo.

Otros santos que se celebran el 8 de octubre

Santa Reparada (s. IV): virgen y mártir de la antigüedad cristiana, venerada tradicionalmente en diversos lugares de Europa .

(s. IV): virgen y mártir de la antigüedad cristiana, venerada tradicionalmente en diversos lugares de . San Félix de Como (s. IV): obispo , recordado como uno de los pastores de la Iglesia en la ciudad de Como .

(s. IV): , recordado como uno de los pastores de la Iglesia en la ciudad de . San Evodio de Ruan (s. V): obispo de Ruan , situado en la antigua Galia.

(s. V): de , situado en la antigua Galia. Santa Ragenfreda de Denain (s. VIII): abadesa vinculada a Denain , relacionada con la construcción de un monasterio.

(s. VIII): vinculada a , relacionada con la construcción de un monasterio. San Hugo de Génova (f. 1233): religioso de la Orden de San Juan de Jerusalén, ligado a la asistencia a pobres y necesitados.

Significado litúrgico y devociones en torno al 8 de octubre

El santoral del 8 de octubre reúne figuras de distintos siglos unidas por el testimonio de fe. La memoria de Santa Pelagia de Antioquía y de santos como Santa Reparada o San Félix de Como alimenta prácticas devocionales sencillas: mención en la oración y participación en celebraciones litúrgicas. En lugares cercanos a Ceuta estas conmemoraciones ayudan a conectar la historia eclesial primitiva con tradiciones locales. El contraste entre testimonios antiguos y figuras medievales como San Hugo de Génova muestra la continuidad del calendario de santos a lo largo de los siglos.

Te puede interesar