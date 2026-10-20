La actriz y humorista, reconocida como la concursante con más participaciones en la historia del formato de Televisión Española, abandona las cocinas tras una entrega en la que la cocina de fusión y la prueba en el Parque Lineal del Manzanares marcaron el desarrollo de la competición

La séptima entrega de MasterChef Celebrity Legends ha concluido con la eliminación de Anabel Alonso, quien abandona el programa una semana después de la marcha de su compañera Bibiana Fernández, completando así la salida de la pareja conocida en el formato como Las Retales. El espacio de Televisión Española regresó este lunes a su horario habitual, tras el adelanto de la semana previa por la ausencia de La Revuelta. En esta ocasión, la prueba de expulsión se centró en la elaboración de sushi de fusión junto con la preparación de un cóctel combinado, reto que determinó el fin de la trayectoria de la aspirante más veterana en la presente edición del talent culinario.

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Marina Rivers y Juan Betancourt destacan en la prueba inicial antes del desafío en exteriores

La velada dio comienzo con una primera dinámica en la que los aspirantes debían identificar secretos personales entre ellos. David Bustamante y Edu Soto, al haber alcanzado la final en la entrega anterior, contaron con la ventaja de seleccionar los diez ingredientes para la elaboración de un plato libre aplicando la técnica del marinado. Tras la valoración a cargo de los jueces y del invitado Eduardo Casanova, los cuatro perfiles con mejores elaboraciones fueron Florentino Fernández, Santiago Segura, Juan Betancourt y Marina Rivers. El jurado determinó que el modelo y la creadora de contenido firmaron las mejores propuestas, logrando Marina Rivers un premio de 4.000 euros destinado a una ONG.

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Posteriormente, la competición se trasladó al Parque Lineal del Manzanares, en Madrid, escenario de la prueba de exteriores donde los equipos elaboraron un menú para 70 comensales diseñado por el chef Manu Franco, responsable del restaurante La Casa de Manolo Franco, galardonado con una estrella Michelin. Como capitanes, Marina Rivers y Juan Betancourt debieron señalar con qué compañeros preferían no cocinar. Durante el proceso, la dirección del programa dictaminó un cambio de equipos entre ambos líderes. La reorganización no alteró la dinámica del equipo azul liderado por Marina Rivers, que sacó adelante sus elaboraciones con antelación, mientras que el equipo rojo, capitaneado por Betancourt, no logró culminar los platos de forma adecuada a pesar de recibir el apoyo en cocinas del propio chef Manu Franco y de Carlo Costanzia. Pepe Rodríguez proclamó vencedor al equipo azul, permitiendo a Marina Rivers evitar la prueba de eliminación por primera vez en la temporada, mientras que Juan Betancourt tuvo que vestir el delantal negro.

Una prueba de eliminación centrada en la cocina japonesa y la salida de la concursante

De cara a la fase definitiva de la noche, Florentino Fernández, reconocido como el mejor participante de la prueba por equipos, dispuso del privilegio de librar a uno de los delantales negros de la expulsión. El humorista optó por salvar a Paz Vega, enviando directamente al reto de eliminación a María Escoté, Anabel Alonso, Edu Soto y Juan Betancourt. No obstante, durante el desarrollo del cocinado, Paz Vega fue sancionada por Jordi Cruz con un delantal negro tras ser advertida de forma reiterada por dar indicaciones desde la galería para auxiliar a Anabel Alonso.

La prueba de eliminación consistió en la elaboración de un plato de sushi que fusionara la gastronomía de Japón con la de otro país asignado mediante banderas (España, Perú, Tailandia y México), manteniendo la esencia de ambas identidades culinarias y acompañándolo de un cóctel armonizado. Florentino Fernández fue el encargado de distribuir las materias primas principales, asignando el atún a María Escoté, la corvina a Juan Betancourt, la lubina a Edu Soto y el lenguado a Anabel Alonso.

Tras la cata del jurado, María Escoté y Edu Soto aseguraron su permanencia en el programa. Finalmente, los jueces dictaminaron la expulsión de Anabel Alonso. En su despedida, la actriz valoró la experiencia de convivencia y aprendizaje en el programa, señalando a Marina Rivers y María Escoté como sus candidatas a la victoria. Por su parte, Pepe Rodríguez recordó que Alonso ha sido la concursante que más veces ha participado en el formato, tras su paso por la segunda y cuarta edición del programa y su victoria en el especial de Navidad.