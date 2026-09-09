El senador Abdelhakim Abdeselam ha llevado al Senado la situación crítica que vive Ceuta en ámbitos políticos, humanitarios, sociales y, especialmente, sanitarios. Según el Partido Popular de Ceuta, la sanidad en la ciudad está al límite debido a la falta de recursos y el cansancio del personal.

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Abdeselam ha exigido que Ceuta y Melilla sean declaradas zonas de difícil cobertura para el personal sanitario. Además, ha urgido al Gobierno de España a implementar medidas que normalicen la situación. Las demandas del senador buscan soluciones inmediatas ante la creciente crisis en la ciudad.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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