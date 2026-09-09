Santiago Abascal responde a las afirmaciones del presidente Pedro Sánchez sobre la situación migratoria en Ceuta. El líder político recalca que España, incluido Ceuta, es una realidad que los patriotas españoles defenderán.

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Según Abascal, las declaraciones de Sánchez, que instaron a asumir una «realidad estructural» con miles de migrantes, minimizan la soberanía española al catalogar a los migrantes como personas que buscan una vida mejor y no como invasores.

Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.

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