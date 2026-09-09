Santiago Abascal afirma que el «próximo Gobierno de España no puede estar en Rabat, ni en Bruselas, ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Terán, ni en Pekín… tiene que estar en España».

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Abascal propone activar el artículo 102 para llevar a Sánchez ante el Supremo y para conocer cuántos diputados tiene Marruecos en el Parlamento.

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