El Shakhtar Donetsk – AEK Athens FC se juega el miércoles 14 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Shakhtar Donetsk – AEK Athens FC

Shakhtar Donetsk – AEK Athens FC Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Stamford Bridge (London)

El partido entre Shakhtar Donetsk y AEK Athens FC se disputará en el estadio Stamford Bridge de Londres, correspondiente a la jornada 2 de la Champions League. El Shakhtar Donetsk llega en la 18ª posición con 1 punto tras haber jugado 1 partido, donde ha anotado 1 gol y recibido 1. En su último encuentro, el equipo ucraniano empató. Por su parte, el AEK Athens FC ocupa la 16ª posición con 3 puntos en 1 partido, habiendo marcado 1 gol y no concedido ninguno, después de conseguir una victoria en su último enfrentamiento.

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Así llegan los equipos

Shakhtar Donetsk: 18º con 1 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E)

AEK Athens FC: 16º con 3 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 0 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.

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