El Slovan Bratislava – VfB Stuttgart se juega el miércoles 14 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

Slovan Bratislava – VfB Stuttgart Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El partido entre Slovan Bratislava y VfB Stuttgart se enmarca en la jornada 2 de la Champions League. El Slovan Bratislava se encuentra en la 35ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, en el que ha anotado 1 gol y ha recibido 6. Por su parte, el VfB Stuttgart ocupa el 6º lugar con 3 puntos, también tras 1 partido, en el que ha marcado 3 goles y ha encajado 1. En sus últimos encuentros, el Slovan ha registrado 0 victorias y 1 derrota, mientras que el Stuttgart llega con 1 victoria y sin derrotas.

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Así llegan los equipos

Slovan Bratislava: 35º con 0 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

VfB Stuttgart: 6º con 3 puntos en 1 partidos (3 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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