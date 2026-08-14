El sorteo benéfico de Cruz Roja Ceuta ya tiene resultado para la jornada de este viernes, con una nueva combinación premiada entre los boletos participantes

La Cruz Roja en Ceuta ha celebrado este viernes, 14 de agosto de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo benéfico, una cita periódica que permite a los participantes comprobar si el número adquirido ha resultado agraciado. El formato sigue la estructura habitual de publicación del resultado, con la combinación premiada y su nombre tradicional asociado.

Tras conocerse el resultado correspondiente a la jornada, los participantes ya pueden revisar sus boletos y comprobar si coinciden exactamente con la combinación ganadora.

El resultado del Sorteo de Cruz Roja Ceuta de este viernes 14 de agosto es el siguiente:

Número premiado: 893

893 Nombre asociado al número: “La revolucion”

Comprobar el resultado del Sorteo de Cruz Roja en Ceuta

Las personas que hayan adquirido participaciones para el sorteo de este viernes deberán comprobar que la numeración de su boleto coincide con el 893, asociado tradicionalmente al nombre “La revolucion”.

La coincidencia del número es el dato fundamental para comprobar si el boleto corresponde al resultado premiado de la jornada.

El sorteo forma parte de las iniciativas benéficas que desarrolla Cruz Roja en Ceuta, vinculando la participación ciudadana con la actividad social de la organización.

El 893, resultado de este viernes 14 de agosto

Con la publicación del resultado, los participantes pueden realizar ya la comprobación de sus boletos correspondientes al viernes 14 de agosto de 2026.

El número que deben buscar es el 893, mientras que “La revolucion” es el nombre tradicional asociado a esta combinación en el sorteo.

Quienes dispongan del número premiado deberán seguir los procedimientos establecidos por Cruz Roja Ceuta para verificar su participación y gestionar el premio correspondiente.