El resultado de la jornada otorga el premio al billete con la denominación de ‘la cerveza’ y la numeración 114 dentro de la actividad benéfica de la organización

La Cruz Roja ha celebrado este jueves, 16 de julio de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo en la ciudad autónoma de Ceuta. Esta convocatoria institucional y de carácter benéfico ofrece de manera regular a los participantes y colaboradores de la organización la oportunidad de verificar el resultado oficial de los boletos adquiridos. Los datos definitivos del escrutinio de hoy han determinado de manera directa la asignación del premio de la jornada, consolidando una cita periódica que vincula la participación ciudadana con la financiación de los proyectos sociales de la entidad.

El resultado correspondiente a la extracción de este lunes ha quedado configurado de la siguiente manera tras la realización de los actos reglamentarios propios de la organización:

Denominación del boleto: la cerveza

la cerveza Número premiado: 114

Verificación oficial del sorteo benéfico de Cruz Roja en la ciudad autónoma

El desarrollo de este sorteo se inserta dentro de las actividades ordinarias que la Cruz Roja lleva a cabo en el territorio de Ceuta para dar soporte a sus diferentes programas de actuación local. Cada uno de los boletos distribuidos cuenta con una identificación singularizada que permite a los portadores realizar la posterior comprobación de las cifras una vez que concluyen las operaciones de extracción por parte de los responsables de la institución.

Los canales oficiales de la organización facilitan el acceso a la información del escrutinio para garantizar la máxima transparencia en el proceso. Los participantes que cuenten con el boleto identificado con el nombre de ‘la cerveza’ y cuyos dígitos se correspondan de forma exacta con la combinación 114 tienen derecho a la gestión del premio asociado a esta jornada de miercoles.