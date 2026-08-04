El resultado de la jornada concede el premio al boleto con la denominación de “Las banderas” dentro de la actividad benéfica de la organización

Cruz Roja Ceuta ha celebrado este martes, 4 de agosto de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo en la ciudad autónoma. Los participantes ya pueden consultar el resultado y comprobar si la numeración de su boleto coincide con la combinación ganadora.

Esta iniciativa de carácter benéfico permite a la ciudadanía colaborar con la organización mediante la adquisición de participaciones y, al mismo tiempo, optar al premio correspondiente a cada jornada.

Tras conocerse el resultado del sorteo de este martes, la combinación premiada ha quedado establecida de la siguiente manera:

Denominación del boleto: Las banderas

Las banderas Número premiado: 777

Comprobación del sorteo benéfico de Cruz Roja en Ceuta

Las personas que hayan adquirido una participación deberán comprobar tanto la numeración como la denominación que aparecen impresas en el boleto. Para que una participación resulte premiada, ambos datos deberán coincidir con el resultado anunciado para la jornada de este martes.

También es importante revisar que el boleto corresponde a la fecha del 4 de agosto de 2026, ya que el resultado comunicado se aplica exclusivamente al sorteo celebrado durante esta jornada.

Quienes tengan una participación identificada como “Las banderas” y con la numeración 777 podrán realizar las gestiones correspondientes para consultar y reclamar el premio mediante los canales habilitados por Cruz Roja Ceuta.