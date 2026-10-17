El Sporting CP – Lask Linz se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Sporting CP – Lask Linz

Sporting CP – Lask Linz Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El Sporting CP se enfrenta al Lask Linz en la jornada 3 de la Champions League. El equipo portugués ocupa la 6ª posición con 6 puntos tras haber ganado sus dos primeros partidos, anotando 5 goles y recibiendo solo 1. Por su parte, el Lask Linz se encuentra en la 33ª posición sin haber sumado puntos, con 3 goles a favor y 7 en contra, tras haber perdido sus dos encuentros previos. Este partido se presenta como una oportunidad clave para que el Sporting CP continúe su racha positiva, mientras que el Lask Linz buscará revertir su situación.

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Así llegan los equipos

Sporting CP: 6º con 6 puntos en 2 partidos (5 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 2 partidos: 2 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V)

Lask Linz: 33º con 0 puntos en 2 partidos (3 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 2 partidos: 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D)

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