Andalucía ha registrado tres fallecimientos en accidentes de tráfico durante la operación especial puesta en marcha con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar de 2026. El periodo comprendido entre las 15:00 horas del pasado viernes, 9 de octubre, y las 20:00 horas de este lunes, 12 de octubre, ha sido especialmente trágico, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Además de los fallecimientos, se han registrado dos heridos, uno de carácter grave y otro leve, en los siniestros ocurridos en distintas carreteras de la comunidad autónoma.

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Detalles de los accidentes en Andalucía

El primer accidente se produjo a las 16:12 horas del viernes, 9 de octubre, en el kilómetro 58,5 de la A-495, a la altura de Cabezas Rubio (Huelva). Una colisión frontal entre una motocicleta y un turismo resultó en la muerte del motorista, un varón de 48 años, y dejó a otra persona herida de carácter leve. El servicio de emergencias 112 recibió varias alertas sobre el accidente y confirmó el fallecimiento del motorista en el lugar del suceso.

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El segundo siniestro mortal tuvo lugar el sábado, 10 de octubre, a las 16:45 horas en el kilómetro 72 de la A-92, cerca de Osuna (Sevilla). Un vehículo volcó en la vía de servicio en sentido Granada, resultando en la muerte de una persona y dejando a un varón de 39 años gravemente herido. Este último fue trasladado al Hospital de La Merced de Osuna tras ser atendido por los servicios sanitarios.

Accidente en Puente Genil

El tercer accidente mortal ocurrió el lunes, 12 de octubre, a las 16:10 horas en el kilómetro 5,1 de la carretera CO-6301, a la altura de Puente Genil (Córdoba). En este caso, una persona falleció tras la salida de vía de un turismo.

El fin de semana anterior, comprendido entre las 15:00 horas del viernes, 2 de octubre, y las 20:00 horas del domingo, 4 de octubre, se saldó sin fallecidos en accidentes de tráfico en carreteras interurbanas de Andalucía, según el balance de la DGT.