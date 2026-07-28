1991: Miguel Induráin ganó su primer Tour de Francia el 28 de julio de 1991. Esa victoria convive en el calendario con hechos tan distintos como un asalto en plena guerra civil, un restablecimiento diplomático o un gran atraco que conmocionó a la opinión pública.

España y el eco de la guerra civil

1936: en el contexto de la guerra civil española, milicianos republicanos asaltan el Palacio Episcopal y la Catedral de Cuenca (España). Según las crónicas de la época, se profanaron reliquias y se quemó el cuerpo incorrupto de San Julián. El ataque a templos no fue un hecho aislado: ilustró la instrumentalización de símbolos religiosos en episodios de violencia política y dejó una huella duradera en la memoria de Cuenca. Documentos municipales y testimonios locales conservan referencias a los daños y a la controversia pública que siguió.

Un hito diplomático entre España y la URSS

1933: se restablecen las relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética. El Gobierno de la Segunda República decidió normalizar los canales oficiales con Moscú, una medida que abrió vías de cooperación y reflejó el mapa de alianzas internacionales de entonces. El restablecimiento facilitó intercambios políticos y comerciales que la historiografía asocia al intento de modernizar la presencia exterior española.

Un golpe sonado en la Península

1989: El Dioni (Dionisio Rodríguez Martín) roba un furgón con 320 millones de pesetas. La espectacularidad del hecho —la huida y la montaña de billetes— convirtió el caso en emblema de la alarma social por el crimen organizado a finales de los años ochenta. El robo alimentó debates sobre seguridad en el transporte de valores y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

El deporte español también escribió historia

1991: el ciclista español Miguel Induráin gana su primer Tour de Francia. Aquella primera victoria fue el punto de partida de una etapa dominada por Induráin: acabaría conquistando cinco Tours consecutivos entre 1991 y 1995, consolidando una época de prestigio internacional para el ciclismo español.

Latinoamérica: transiciones políticas y decisiones clave

2016: en Lima (Perú), Pedro Pablo Kuczynski asume el cargo de presidente.

En el Cono Sur:

2022: en Argentina, es designado Sergio Massa como “Superministro” de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca . El nombramiento agrupó áreas clave de la gestión económica en un solo ministerio para intentar coordinar políticas en un contexto de tensión macroeconómica.

. El nombramiento agrupó áreas clave de la gestión económica en un solo ministerio para intentar coordinar políticas en un contexto de tensión macroeconómica. 2024: en Venezuela se celebran las elecciones presidenciales para el mandato 2025-2031. La cita electoral generó debate público y expectativas sobre la orientación de las políticas durante el próximo periodo.

Cierre: un calendario con contrastes

El 28 de julio agrupa episodios que van desde la violencia simbólica en la guerra civil hasta hitos deportivos y decisiones de gobierno en América Latina. Cada fecha remite a instituciones, conflictos y pasiones colectivas que siguen presentes en archivos y crónicas.

En Ceuta —ciudad autónoma española en el norte de África con una extensión de 18,5 km²— los efemérides locales se publican habitualmente en los periódicos de la ciudad y sirven para vincular la agenda municipal con la memoria histórica y las noticias internacionales.