El sindicato UFP denuncia una «falta de planificación absoluta» ante el incremento de llegadas, advierte del riesgo de cometer graves irregularidades en la tramitación de expedientes y critica las condiciones extremas a las que están sometidos los agentes.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha solicitado este lunes formalmente la dimisión o destitución inmediata del jefe superior de Policía de Ceuta, el comisario principal Eloy Román López. El sindicato lo señala como responsable directo del «colapso» operativo e institucional que atraviesa la Jefatura Superior de la ciudad autónoma como consecuencia del repunte de la presión migratoria registrado en los últimos días.

En un duro comunicado, la organización sindical afirma que el escenario actual era «perfectamente previsible» y denuncia una ausencia total de planificación y de refuerzos para hacer frente a las entradas irregulares en la frontera.

Un colapso previsible tras precedentes y cambios judiciales

Según la UFP, la crisis migratoria actual no constituye un hecho aislado ni sorpresivo. El sindicato recuerda que Ceuta ya vivió meses atrás un relevante episodio con la llegada masiva de ciudadanos de origen sudanés, un precedente que debió servir a la Jefatura para reforzar de forma anticipada las unidades más expuestas, en especial la Brigada de Extranjería y Fronteras.

El sindicato sitúa el origen de la saturación actual en la confluencia de dos factores clave:

Menor control marroquí: Una disminución de la contención en el lado marroquí para impedir salidas irregulares por vía marítima. Marco jurisprudencial del Tribunal Supremo: La reciente sentencia del alto tribunal que prohíbe las devoluciones inmediatas («en caliente») de migrantes que acceden por mar, lo que obliga a incoar expedientes administrativos individuales con mayores garantías y tiempo de procesamiento.

«La falta de planificación ha sido absoluta. No se adoptó ninguna medida para incrementar la capacidad operativa del personal ni para preparar los dispositivos ante un nuevo aumento de las entradas», asevera el comunicado.

Riesgo de irregularidades y desorganización interna

La UFP advierte de que la carencia de recursos humanos y materiales está poniendo en riesgo el cumplimiento de los protocolos administrativos, humanitarios y de custodia, generando un serio «riesgo de irregularidades» en los expedientes de la Ley de Extranjería.

Ante el desbordamiento de las dependencias, la respuesta de la Jefatura se ha limitado —según el sindicato— a redistribuir internamente a efectivos procedentes de otras unidades, sin aportar especialistas en extranjería ni reforzar áreas críticas como:

Seguridad Ciudadana

Calabozos

Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC)

Brigada de Extranjería

Esta reestructuración ha derivado en que policías sin experiencia ni formación específica deban asumir procedimientos complejos de extranjería. La UFP subraya que a estos agentes no se les ha facilitado ni la capacitación necesaria ni los accesos a las aplicaciones informáticas indispensables, lo que eleva exponencialmente la probabilidad de cometer errores administrativos y rebasar los plazos legales.

Incumplimientos en el Pacto Europeo y colapso del 300%

La organización denuncia también deficiencias graves en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo durante el triaje inicial de los migrantes:

Falta de intérpretes cualificados para llevar a cabo los interrogatorios y clasificaciones.

para llevar a cabo los interrogatorios y clasificaciones. Notificación tardía de directrices: Las instrucciones normativas se comunicaron a los agentes el mismo día de su entrada en vigor, sin formación previa.

Las instrucciones normativas se comunicaron a los agentes el mismo día de su entrada en vigor, sin formación previa. Retrasos en la tramitación: La sobrecarga afecta a la grabación obligatoria de detenidos en las bases de datos, las notificaciones preceptivas y la coordinación con la abogacía del turno de oficio.

El sindicato calcula que la plantilla habitual de la Jefatura apenas puede asumir «un 30 por ciento del trabajo» que genera la actual presión migratoria.

Condiciones laborales extremas e infraestructuras inadecuadas

La denuncia sindical se extiende también a la degradación de las condiciones de trabajo del colectivo policial:

Jornadas maratónicas sin compensar: Multitud de agentes se ven obligados a prolongar sus turnos, especialmente durante los fines de semana, sin percibir retribución ni compensación por servicios extraordinarios.

Multitud de agentes se ven obligados a prolongar sus turnos, especialmente durante los fines de semana, sin percibir retribución ni compensación por servicios extraordinarios. Formación improvisada: Funcionarios no especializados están siendo capacitados de forma urgente por sus propios compañeros en mitad del servicio.

Funcionarios no especializados están siendo capacitados de forma urgente por sus propios compañeros en mitad del servicio. Temperaturas extremas en Policía Científica: El personal asignado a la zona de reseña en Policía Científica presta servicio sin aire acondicionado, soportando temperaturas que, según la UFP, podrían vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Un «abandono y falta de liderazgo» inédito

El comunicado de la Unión Federal de Policía concluye enfatizando que, si bien Ceuta ha afrontado picos migratorios de igual o mayor magnitud en el pasado, la plantilla nunca había experimentado un nivel de «abandono y falta de liderazgo» como el actual, del que responsabilizan directamente a la dirección del comisario principal Eloy Román López.