Los principales sorteos de lotería celebrados ayer, lunes 27 de julio de 2026, dejaron nuevas combinaciones ganadoras en España. Consulta los números premiados de La Primitiva, la Bonoloto, EuroDreams y el Cupón Diario de la ONCE.

Los jugadores que participaron en los sorteos del lunes 27 de julio de 2026 ya pueden comprobar sus boletos. La jornada estuvo marcada por la ausencia de acertantes de primera categoría tanto en La Primitiva como en la Bonoloto y EuroDreams, lo que permitirá incrementar los fondos destinados a futuros premios.

Resultado de La Primitiva del 27 de julio de 2026

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva fue la siguiente:

12 – 19 – 23 – 31 – 38 – 47

Número complementario: 2

2 Reintegro: 1

1 Joker: 5447425

No se registraron acertantes de la categoría especial ni de primera categoría. Un boleto acertó cinco números más el complementario y obtuvo un premio de 125.100,11 euros. El sorteo contaba con un bote anunciado de 45 millones de euros.

Resultado de la Bonoloto del 27 de julio de 2026

Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto fueron:

15 – 20 – 33 – 35 – 42 – 48

Número complementario: 4

4 Reintegro: 6

La Bonoloto tampoco dejó acertantes de primera categoría. Sí hubo cuatro boletos de segunda categoría, con cinco números y el complementario, premiados con 38.410,45 euros cada uno.

Resultado de EuroDreams del 27 de julio de 2026

La combinación ganadora de EuroDreams estuvo formada por los números:

2 – 4 – 13 – 16 – 21 – 25

Número Sueño: 3

No hubo acertantes de primera categoría. Tampoco se registraron ganadores de segunda categoría en España, aunque en el conjunto de países participantes hubo dos boletos premiados con 2.000 euros al mes durante cinco años.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE del 27 de julio de 2026

El número premiado en el Cupón Diario de la ONCE fue:

93922

Serie: 033

033 Reintegro a la primera cifra: 9

9 Reintegro a la última cifra: 2

El premio principal del Cupón Diario asciende a 500.000 euros para el boleto que acierte las cinco cifras y la serie. Los cupones que coincidan únicamente con el número completo reciben otros premios de acuerdo con la tabla establecida por la ONCE.

Cómo comprobar los resultados de la lotería

Para saber si un boleto ha sido premiado es necesario comparar cuidadosamente todos los números, incluidos los complementarios, reintegros, series y códigos adicionales correspondientes a cada sorteo.

También conviene conservar el boleto original en buen estado, ya que será necesario para solicitar el pago del premio en los establecimientos y entidades autorizados.Nota importante: Este artículo tiene carácter meramente informativo. Los resultados, premios y categorías deben comprobarse siempre en las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y JuegosONCE, que son las encargadas de publicar y validar los resultados definitivos.