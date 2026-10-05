5 de octubre de 2021: Microsoft lanza Windows 11. La misma fecha también registra en España la presentación de la nueva gramática de la Real Academia Española (1928) y el estreno de la película “El clavo” en el Palacio de la Prensa de Madrid (1944).

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España: gramática, cine y enseñanza

El 5 de octubre de 1928 la Real Academia Española presentó una nueva gramática que, con el tiempo, ha servido de referencia normativa para materiales docentes y manuales escolares. En Ceuta, esa referencia normativa es utilizada por los centros educativos y por la Ciudad Autónoma de Ceuta como marco de referencia para la enseñanza del español.

El estreno de “El clavo” (1944), dirigido por Rafael Gil y protagonizado por Amparito Rivelles y Rafael Durán, es un ejemplo de cómo la programación cinematográfica de la época contribuyó a configurar hábitos culturales que llegaron a distintos territorios, incluida Ceuta, a través de las redes de distribución con la península.

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En 1837 se publicó la Real Orden que fundó el primer Instituto Provincial de Segunda Enseñanza en Murcia. Ese tipo de disposiciones forma parte del proceso histórico que dio estructura a la educación secundaria en España y, por extensión, al desarrollo de la enseñanza reglada que hoy gestionan las administraciones educativas, incluida la de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

España en tiempos de inestabilidad: la revolución en Asturias

El 5 de octubre de 1934 estalla en Asturias una insurrección que, según las crónicas de la época, llevó a la clase obrera a tomar el poder local durante aproximadamente quince días, en conflicto con el Gobierno de la República. Estos sucesos forman parte de la memoria histórica española y alimentan el debate público sobre las etapas de conflicto social en el país.

Tecnología: el lanzamiento de Windows 11

El 5 de octubre de 2021 Microsoft puso en circulación Windows 11. La llegada de una nueva versión del sistema operativo obliga a empresas, administraciones y centros educativos a evaluar compatibilidades y requisitos técnicos; ese proceso también afecta a entidades y servicios públicos en Ceuta que dependen de infraestructuras informáticas actualizadas.

Las efemérides del 5 de octubre combinan hitos culturales, educativos, políticos y tecnológicos que ayudan a situar cambios históricos y sus repercusiones actuales. En Ceuta, la relación entre normativa lingüística, oferta cultural y modernización tecnológica se percibe en la actividad de sus centros educativos y administraciones locales.

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