El conjunto txuri-urdin disputa este jueves su segundo compromiso de la fase liga en el estadio Den Dreef con la necesidad de puntuar tras el tropiezo inicial ante el Bournemouth, reforzado por su buena dinámica en LaLiga EA Sports y el regreso de efectivos importantes a las órdenes de Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad afronta este jueves 15 de octubre un compromiso de máxima exigencia en su segunda participación en la fase liga de la UEFA Europa League. El equipo donostiarra se mide al Union Saint-Gilloise belga en condición de visitante con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos, después de haber encajado una derrota en el primer encuentro disputado en el estadio de Anoeta frente al Bournemouth por un marcador de uno a dos. La expedición vasca llega a la cita continental respaldada por su última victoria en el campeonato doméstico, donde se impuso por tres goles a dos al Deportivo de La Coruña en su feudo gracias a los tantos convertidos por Jon Martín, Arsen Zakharyan y Gonçalo Guedes. Este triunfo liguero ha permitido a los txuri-urdines auparse hasta la sexta posición de la clasificación en LaLiga EA Sports, acumulando trece puntos tras firmar cuatro victorias, un empate y tres derrotas en el arranque del curso.

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Para este desplazamiento europeo, el técnico Pellegrino Matarazzo recupera a futbolistas determinantes que no entraron en la convocatoria del último encuentro liguero del domingo. Entre ellos figuran Orri Óskarsson, delantero islandés que regresa tras cumplir su sanción en el ámbito doméstico, y el centrocampista canterano Álex Marchal, quien vuelve a estar disponible tras quedarse fuera por decisión técnica después de pasar varios días enfermo y ejercitarse únicamente en la víspera del partido. Ambos jugadores se encuentran plenamente elegibles y podrían tener minutos sobre el terreno de juego en el duelo frente a la escuadra belga. Además, la plantilla no estará sola en este primer viaje continental de la temporada, ya que la cifra de aficionados txuri-urdines desplazados hasta el estadio Den Dreef de Lovaina para arropar al equipo ha ascendido finalmente a 547 seguidores.

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Un rival exigente que debutó con goleada y un escenario condicionado por la normativa europea

El rival de la Real Sociedad en esta segunda jornada, el Union Saint-Gilloise, afronta el encuentro con la confianza reforzada tras su trayectoria reciente en el continente, recordando que la pasada temporada disputó la máxima competición europea en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El conjunto belga firmó un estreno sobresaliente en la presente edición de la Europa League al golear con contundencia al Viktoria Plzen checo por un marcador de cero a tres, gracias a los tantos anotados por Mofokeng, Biondic y Kricfalusi. Esta carta de presentación sitúa al cuadro local como un adversario de gran peligrosidad en un duelo que se prevé de alta intensidad y elevado ritmo competitivo sobre el césped.

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El encuentro se disputará a partir de las 18:45 horas de este jueves 15 de octubre en una sede neutral debido a exigencias reglamentarias. El partido no se celebrará en el escenario habitual de la entidad belga, el Stade Joseph Marien, al no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de la UEFA para esta fase de la competición, por lo que la organización ha trasladado el choque a treinta kilómetros de distancia, emplazándolo en el estadio Den Dreef de la localidad de Lovaina, recinto donde el Union Saint-Gilloise disputó su reciente compromiso liguero frente al OH Leuven, que finalizó con empate a uno.

Opciones de retransmisión televisiva para seguir el encuentro en directo

Los aficionados y seguidores de la Real Sociedad que no hayan viajado a territorio belga y deseen seguir en directo las evoluciones de este segundo partido de la fase liga de la UEFA Europa League dispondrán de cobertura televisiva en España. La retransmisión del choque se emitirá a través de la plataforma Movistar Plus+, concretamente mediante los canales especializados M+ Liga de Campeones en su dial principal, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, garantizando el acceso a la emisión en directo del enfrentamiento continental.