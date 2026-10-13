El Valencia – Athletic Club se juega el sábado 17 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Valencia – Athletic Club

Valencia – Athletic Club Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de Mestalla (Valencia)

El Valencia se enfrenta al Athletic Club en el Estadio de Mestalla en la jornada 9 de LaLiga. El equipo local ocupa la 19ª posición con 5 puntos en 8 partidos, habiendo anotado 6 goles y recibido 15. En sus últimos 5 encuentros, el Valencia ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Athletic Club se sitúa en la 10ª posición con 8 puntos en 6 partidos, con un balance de 7 goles a favor y 6 en contra. En sus últimos 4 partidos, el Athletic ha cosechado 2 victorias y 2 empates, manteniéndose invicto.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Valencia: 19º con 5 puntos en 8 partidos (6 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-V-D-D)

Athletic Club: 10º con 8 puntos en 6 partidos (7 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: E-E-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.