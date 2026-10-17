El conjunto rojiblanco visita este sábado el estadio de Mestalla en un exigente duelo liguero condicionado por la previsión meteorológica

El Athletic Club afronta este sábado 17 de octubre, siempre y cuando la evolución de la meteorología lo permita, un nuevo compromiso oficial lejos de las instalaciones de San Mamés. En esta ocasión, el conjunto rojiblanco se desplaza para medirse al Valencia CF sobre el césped del estadio de Mestalla, enmarcado en el calendario de la novena jornada del campeonato de Primera División, correspondiente a la temporada 2026/27 de LaLiga EA Sports.

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El encuentro está programado para disputarse en horario nocturno, concretamente a partir de las 21:00 horas del sábado 17 de octubre. Los pupilos vizcaínos afrontan este desplazamiento con el firme propósito de sumar un resultado positivo en uno de los escenarios más exigentes de la competición regular, consolidando así sus aspiraciones en la tabla clasificatoria.

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Dónde ver el partido de la novena jornada de LaLiga EA Sports

Ante la expectación generada por este clásico enfrentamiento del fútbol español, los aficionados que no se desplacen hasta el feudo valencianista podrán seguir el desarrollo del encuentro en directo. Movistar LaLiga se encarga de ofrecer la señal televisiva del choque correspondiente a esta novena jornada de LaLiga EA Sports para todos sus abonados.

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