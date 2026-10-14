El Valladolid – Eldense se juega el domingo 18 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2.

Partido: Valladolid – Eldense

Valladolid – Eldense Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2

El partido entre Valladolid y Eldense, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, se presenta como un duelo interesante entre dos equipos que buscan consolidar su posición en la tabla. El Valladolid ocupa el 11º lugar con 12 puntos, habiendo anotado 13 goles y recibido 11 en 9 partidos. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Eldense se sitúa en la 14ª posición con 11 puntos, con 10 goles a favor y 11 en contra, y llega con un balance de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Valladolid: 11º con 12 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-V-E-D)

Eldense: 14º con 11 puntos en 9 partidos (10 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D-V)

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