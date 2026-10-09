El Viking – Bayern Múnich se juega el martes 13 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Viking – Bayern Múnich

Viking – Bayern Múnich Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Lyse Arena (Stavanger)

El partido de la jornada 2 de la Champions League enfrentará al Viking, que ocupa la 29ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, en el que ha anotado 1 gol y recibido 3, y que llega con una derrota en su último encuentro. Por su parte, el Bayern Múnich se sitúa en la 2ª posición con 3 puntos, habiendo jugado también 1 partido, en el que ha marcado 5 goles y no ha encajado ninguno, tras conseguir una victoria en su último encuentro. El encuentro se disputará en el Lyse Arena de Stavanger.

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Así llegan los equipos

Viking: 29º con 0 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

Bayern Múnich: 2º con 3 puntos en 1 partidos (5 goles a favor y 0 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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