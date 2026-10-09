El Villarreal – Napoli se juega el martes 13 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Villarreal – Napoli

Villarreal – Napoli Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

El Villarreal se enfrenta al Napoli en la segunda jornada de la Champions League en el Estadio de la Cerámica. Ambos equipos llegan al partido con 0 puntos tras haber perdido en sus respectivos debuts. El Villarreal ocupa la 21ª posición, con 2 goles a favor y 3 en contra, mientras que el Napoli se sitúa en la 27ª posición, sin haber anotado y con 1 gol encajado. Este encuentro se presenta como una oportunidad crucial para ambos conjuntos en busca de sus primeros puntos en la competición.

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Así llegan los equipos

Villarreal: 21º con 0 puntos en 1 partidos (2 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

Napoli: 27º con 0 puntos en 1 partidos (0 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

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