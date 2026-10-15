Ceuta — El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha asegurado este jueves que los acontecimientos vividos a finales del mes de julio constituyeron «un ataque premeditado contra la línea de flotación de Ceuta» promovido por Marruecos. Durante su intervención en el IV Foro Económico del diario El Español, Vivas cuestionó duramente la versión oficial del Ejecutivo central, que calificó la presencia de buques marroquíes de mero «incidente puntual», señalando en su lugar que para la ciudadanía ceutí dicho despliegue es la confirmación de que la ciudad estaba siendo «invadida».

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«¿Por qué se ha mantenido en secreto esa actuación de la Armada del país vecino ese mismo día y se dice que es una coincidencia cuando todo el mundo cree que es una confirmación de que estábamos siendo invadidos?», ha planteado el líder ceutí durante su conversación con los subdirectores del medio.

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Duras críticas a la gestión de Pedro Sánchez

Vivas lamentó el giro en la postura de la Moncloa. A su juicio, resulta criticable que, tras unas primeras declaraciones del presidente Pedro Sánchez aludiendo a un ataque a la integridad territorial, el discurso de la Moncloa derivara posteriormente en rebajar los hechos a una mera crisis migratoria ordinaria.

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El presidente autonómico afeó también que el Ejecutivo central no atendiera las solicitudes previas formuladas por Ceuta, que incluían la declaración de emergencia, un mando único y el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «El Gobierno no ha estado a la altura de lo que se exige desde la Constitución: ni antes, ni durante, ni después», aseveró.

El valor de la visita real y la respuesta popular

Frente a la respuesta del Gobierno, Vivas contrapuso el respaldo recibido por la sociedad española y la trascendencia de la reciente visita oficial de los Reyes Felipe VI y Letizia. Para el presidente de la ciudad, este viaje ha supuesto «un antes y un después» ya que el monarca «vino a Ceuta a poner las cosas claras» reafirmando el carácter innegociable de la soberanía española y recordando el carácter europeo de sus fronteras.

Propuestas para una nueva etapa y un «futuro espléndido»

Mirando al futuro, Juan Vivas defendió que esta crisis debe ser el catalizador para acometer reformas de fondo que fortalezcan la presencia del Estado y la estabilidad económica de Ceuta. Entre sus prioridades expuso:

El blindaje y mejora de las infraestructuras fronterizas.

Una mayor implicación directa de las instituciones de la Unión Europea.

La actualización del régimen económico y fiscal especial de la ciudad.

El abaratamiento del transporte marítimo y aéreo, además de un plan ambicioso de vivienda.

Pese a la gravedad de los acontecimientos, el presidente autonómico concluyó proyectando un mensaje de confianza de cara al horizonte 2031, vislumbrando una Ceuta «prospera, moderna, plenamente integrada en Europa y con un futuro espléndido».