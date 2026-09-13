El volcanismo activo en España se concentra en el archipiélago canario; fuera de esas islas las manifestaciones volcánicas son más antiguas y dispersas. Ceuta (35°53′N, 5°18′O) no registra volcanes en su término municipal.

Lee tambien: «Faros de España»: historias de luz junto al mar

Este texto sintetiza dónde están los volcanes en España y por qué existen, con énfasis en las implicaciones para Ceuta y en las explicaciones tectónicas básicas.

Dónde están los volcanes en España

La concentración más clara de volcanismo actual y más estudiado está en el archipiélago canario. Hay edificios volcánicos, coladas y otros productos volcánicos notables en Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote.

Lee tambien: De dónde vienen los nombres de los días de la semana

En la península y en otras zonas atlánticas existen restos de actividad volcánica de edades geológicas más antiguas; su distribución es irregular y, en general, carece de actividad histórica reciente.

El motor del volcanismo: placas tectónicas

El magmatismo se produce cuando material fundido asciende y alcanza la superficie por fisuras o conductos. En Canarias, la actividad está vinculada a procesos en el manto y a la interacción con la corteza oceánica, lo que explica la formación de islas volcánicas.

Las huellas volcánicas peninsulares responden a episodios concretos de la historia geológica en los que se generaron magmas; con el tiempo la actividad cesó, pero quedaron registros en las rocas y en el relieve.

Qué tipos de volcanes se encuentran

Los estilos eruptivos varían y determinan la forma del relieve. En Canarias predominan construcciones volcánicas que combinan lavas fluidas y episodios más explosivos.

Volcanes de lavas y coladas : emiten material fluido que puede desplazarse largas distancias antes de solidificarse.

: emiten material fluido que puede desplazarse largas distancias antes de solidificarse. Conos y estructuras asociadas : acumulaciones de material piroclástico y remanentes de erupciones sucesivas.

: acumulaciones de material piroclástico y remanentes de erupciones sucesivas. Manifestaciones explosivas: generación de cenizas y fragmentos, según la composición del magma y las condiciones de la erupción.

La combinación de estilos eruptivos y episodios a lo largo de millones de años explica la diversidad de paisajes volcánicos entre islas y dentro de cada isla.

Relevancia para Ceuta y para el conocimiento del territorio

En Ceuta no hay volcanes activos, pero el estudio del volcanismo en España aporta herramientas para entender riesgos naturales, procesos costeros y la evolución geológica del entorno atlántico.

Además, el archipiélago canario forma parte del marco geográfico y económico que afecta a Ceuta: conexiones aéreas y turísticas y el interés por la naturaleza hacen que los fenómenos volcánicos sean seguidos por la comunidad local.

La vigilancia volcánica y la cartografía geológica, según el Instituto Geográfico Nacional y los servicios de observación volcánica en Canarias, permiten mejorar la prevención y la planificación territorial.

Fuentes y dónde ampliar

Para ampliar información sobre la localización y el origen del volcanismo en España, consulten los materiales divulgativos y técnicos del Instituto Geográfico Nacional y de los servicios de observación volcánica en Canarias, así como recursos universitarios sobre geología insular.

Los estudios del registro geológico de cada isla —rocas, coladas y edificios volcánicos— permiten reconstruir la formación del archipiélago y su evolución a lo largo del tiempo.

Te puede interesar