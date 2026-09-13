El café procede originariamente de la región de Etiopía y, desde allí, se extendió por rutas comerciales que explican su presencia en Ceuta.

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Cuando las mañanas son más frescas o se busca un respiro tras la vuelta a la rutina, el café vuelve a ser tema habitual en la ciudad.

El relato sobre sus orígenes sitúa el inicio en el Cuerno de África y en torno a la observación de sus efectos. A partir de ahí, el cultivo y el consumo se difundieron por etapas y territorios, alimentados por redes de intercambio y por la demanda creciente del grano. Esta expansión dio lugar a centros de consumo y a técnicas locales de preparación que hoy explican la variedad de estilos. Según Encyclopaedia Britannica y Smithsonian Magazine, esas redes comerciales y culturales fueron determinantes en la consolidación del café en distintas regiones.

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De los granos al ritual

Antes de las cafeteras domésticas, el proceso era artesanal: el tostado y la molienda eran claves para desarrollar los aromas. Las técnicas de preparación variaban según la tradición: en unos lugares se trabajaba con granos tostados y molidos, en otros se aplicaban métodos para resaltar caracteres particulares del producto.

Con el tiempo la bebida se asoció a reuniones y espacios de conversación. En el área del Mediterráneo, incluida la cercanía a Ceuta, el café se integró en la vida cotidiana como acompañante de tertulias y pausas sociales.

La expansión por rutas comerciales

El transporte y la demanda transformaron el café en un bien de intercambio. Aparecieron torrefactores y hábitos de consumo diferenciados según las rutas y los centros comerciales. El nivel de tostado modifica el perfil aromático: los tuestes más oscuros acentúan notas de torrefacción; los más claros mantienen más aromas originales del grano. Esa diversidad explica la amplia variedad de preferencias entre los consumidores.

Del tostado a la taza: el papel de la tecnología

La torrefacción industrial y la estandarización de procesos hicieron el café más accesible en distintos formatos: en grano, molido y en cápsulas, con orígenes y tuestes variados.

En Ceuta, el consumo se adapta al ritmo local: se toma por la mañana, tras las comidas y en establecimientos donde la preparación recibe atención. La calidad en la taza depende tanto del origen del grano como del control de la extracción y del tueste.

Por qué su historia sigue presente

La historia del café combina recorrido geográfico y prácticas técnicas: selección del grano, control de extracción y respeto del perfil de sabor. Esa suma de factores mantiene el interés más allá de modas puntuales. En Ceuta, las variaciones estacionales —por calor o por frescor— influyen en los momentos de consumo, pero no en la curiosidad por conocer el origen de lo que se sirve.

Ideas para seguir explorando

Prueba diferentes tostados : afectan aroma y cuerpo.

: afectan aroma y cuerpo. Fíjate en la molienda : condiciona la extracción.

: condiciona la extracción. Pregunta por el origen del grano: permite comparar perfiles.

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