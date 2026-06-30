CEUTA. Las noches de verano en Ceuta vuelven a transformarse en un escenario de magia, brisa marina y entretenimiento al aire libre. La Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha puesto en marcha de manera oficial el ciclo Cinema Revellín 2026, una iniciativa completamente gratuita que invita a los ciudadanos a disfrutar de grandes éxitos de la gran pantalla con la silla de playa y las palomitas listas.
El programa, diseñado para todos los públicos y con un fuerte enfoque familiar y de aventura, dividirá sus proyecciones entre dos de las zonas costeras más emblemáticas de la ciudad: la Playa Benítez y la Playa de la Ribera. Todas las sesiones darán comienzo puntualmente a las 22:30 horas.
La cartelera de este año arranca a finales de junio y se extenderá durante todo el mes de julio, ofreciendo una alternativa de ocio ideal para las noches estivales.
Programación Completa y Ubicaciones:
|Fecha
|Película
|Ubicación
|Martes, 30 de junio
|Sonic 3
|Playa Benítez
|Jueves, 2 de julio
|Robot Salvaje
|Playa de la Ribera
|Martes, 7 de julio
|Jurassic World: El Renacer
|Playa Benítez
|Martes, 14 de julio
|Cómo entrenar a tu Dragón
|Playa de la Ribera
|Martes, 21 de julio
|Misión Imposible: Sentencia Final
|Playa Benítez
|Jueves, 23 de julio
|Wicked
|Playa de la Ribera
|Martes, 28 de julio
|Padre no hay más que uno 5
|Playa Benítez
|Jueves, 30 de julio
|Supermán
|Playa de la Ribera
Desde la organización recuerdan que el acceso a todas las proyecciones es totalmente libre, recomendando a los asistentes acudir con cierta antelación para acomodarse adecuadamente en la arena y disfrutar de una experiencia cinematográfica inolvidable bajo las estrellas.