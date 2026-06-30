CEUTA. Las noches de verano en Ceuta vuelven a transformarse en un escenario de magia, brisa marina y entretenimiento al aire libre. La Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha puesto en marcha de manera oficial el ciclo Cinema Revellín 2026, una iniciativa completamente gratuita que invita a los ciudadanos a disfrutar de grandes éxitos de la gran pantalla con la silla de playa y las palomitas listas.

El programa, diseñado para todos los públicos y con un fuerte enfoque familiar y de aventura, dividirá sus proyecciones entre dos de las zonas costeras más emblemáticas de la ciudad: la Playa Benítez y la Playa de la Ribera. Todas las sesiones darán comienzo puntualmente a las 22:30 horas.

La cartelera de este año arranca a finales de junio y se extenderá durante todo el mes de julio, ofreciendo una alternativa de ocio ideal para las noches estivales.

Programación Completa y Ubicaciones:

Fecha Película Ubicación Martes, 30 de junio Sonic 3 Playa Benítez Jueves, 2 de julio Robot Salvaje Playa de la Ribera Martes, 7 de julio Jurassic World: El Renacer Playa Benítez Martes, 14 de julio Cómo entrenar a tu Dragón Playa de la Ribera Martes, 21 de julio Misión Imposible: Sentencia Final Playa Benítez Jueves, 23 de julio Wicked Playa de la Ribera Martes, 28 de julio Padre no hay más que uno 5 Playa Benítez Jueves, 30 de julio Supermán Playa de la Ribera

Desde la organización recuerdan que el acceso a todas las proyecciones es totalmente libre, recomendando a los asistentes acudir con cierta antelación para acomodarse adecuadamente en la arena y disfrutar de una experiencia cinematográfica inolvidable bajo las estrellas.