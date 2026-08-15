Este sábado 15 de agosto de 2026 hay 3 farmacias de guardia en Ceuta, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Las direcciones y teléfonos que facilita el Colegio aparecen más abajo, ordenados por zona. Comprueba cuál te conviene por proximidad y llama al número de la farmacia antes de desplazarte; así confirmas disponibilidad y evitas esperas innecesarias. El listado incluye el turno de noche cuando procede y mantiene los teléfonos para contacto directo.
Zona Centro
- GABRIEL ARREDONDO PARRA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 22 – 956 51 67 29
Campo Exterior
- CRUZ BLASCO (Campo Exterior) – c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) – 956 50 04 38
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20
Lleva la receta médica cuando proceda y la documentación sanitaria para agilizar la dispensación.