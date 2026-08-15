Este sábado, 15 de agosto de 2026, hay 18 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 19 en sentido contrario; los trayectos duran 60 o 90 minutos según el buque asignado.

La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras opera durante toda la jornada en modalidad Ferry (90 minutos) y Fast Ferry (60 minutos). Operan Baleària, DFDS y Naviera Armas (Trasmediterránea). Abajo están los horarios del día, ordenados por dirección.

Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y se prolongan hasta las 23:00; hay un total de 18 salidas programadas con duraciones de 60 y 90 minutos según el tipo de servicio.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Las salidas desde Algeciras a Ceuta arrancan a las 06:30 y finalizan a las 23:30; están programadas 19 salidas con trayectos de 60 o 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirma la salida con la compañía (Baleària, DFDS o Naviera Armas) antes de desplazarte.

El 15 de agosto es festivo nacional (Asunción de la Virgen), por lo que se espera mayor afluencia en el Puerto de Ceuta y posibles demoras en controles de embarque y fronterizos. Revisa el parte de condiciones meteorológicas para el Estrecho el mismo día y lleva la documentación de viaje necesaria (DNI o pasaporte según proceda) para el acceso a la terminal.