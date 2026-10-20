El 1 de noviembre es festivo en toda España y en Ceuta es una de las jornadas con más actividad en el cementerio de Santa Catalina, donde miles de ceutíes acuden a visitar a sus seres queridos. Este año cae en domingo, lo que convierte el fin de semana en un fin de semana festivo para muchos.

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En esta guía recopilamos toda la información práctica: horarios del cementerio, misas, cómo llegar y qué más hacer en Ceuta este fin de semana. Si además quieres saber cómo queda la previsión del tiempo en Ceuta para el día, consúltala antes de salir.

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Cementerio de Santa Catalina: información práctica

El cementerio de Santa Catalina es el principal camposanto de Ceuta, situado en la zona del Hadjú. Durante los días previos al 1 de noviembre y la propia jornada festiva, el Ayuntamiento refuerza la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

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Dato Detalle Dirección Cementerio de Santa Catalina, 51001 Ceuta Acceso Libre y gratuito Flores Puestos a la entrada con claveles, crisantemos y centros florales Transporte Línea de autobús urbano (consultar refuerzo de frecuencias en ceuta.es)

Nota: El Ayuntamiento suele anunciar los horarios especiales y el refuerzo de autobuses en los días previos. Actualizaremos este artículo con los horarios oficiales en cuanto se publiquen.

Misas de Todos los Santos en Ceuta (1 de noviembre)

Los principales templos de Ceuta celebran misa el 1 de noviembre. Estos son los horarios habituales (pueden variar; confirmar con la parroquia):

Iglesia Horarios Catedral de la Asunción 11:00 Santa María de África 10:00, 12:00 y 20:00 Nuestra Señora de los Remedios 10:30, 12:30 y 19:30 San Francisco 9:00, 13:00 y 20:00 Nuestra Señora del Valle 12:00 San Juan de Dios 11:00 Santa Teresa de Jesús 11:00 Santa Beatriz de Silva 18:30

Misas de los Fieles Difuntos (2 de noviembre)

El 2 de noviembre se celebra la conmemoración de los Fieles Difuntos. Además de las misas en parroquias, se suele celebrar una misa en el propio cementerio de Santa Catalina a las 12:00.

Iglesia Horarios Catedral de la Asunción 9:30 y 19:00 Santa María de África 20:00 Capilla Manzanera 21:00 Nuestra Señora de los Remedios 19:30 San Francisco 9:00 y 20:00 Nuestra Señora del Valle 9:30 y 19:00 Ermita de San Antonio 18:00 San Juan de Dios 19:00 Santa Teresa de Jesús 19:00 Santa Beatriz de Silva 18:30

Tradiciones de Todos los Santos en Ceuta

El Día de Todos los Santos en Ceuta se vive con especial recogimiento. Las familias acuden al cementerio de Santa Catalina desde primera hora de la mañana para limpiar y adornar los nichos y tumbas con flores frescas, sobre todo claveles, crisantemos y margaritas.

Los puestos de flores que se instalan frente al cementerio forman parte del paisaje tradicional de la jornada. Muchos ceutíes aprovechan para pasear por las calles del camposanto y recordar también a quienes descansan allí sin familia que los visite.

Qué hacer en Ceuta el fin de semana de Todos los Santos

Aunque el 1 de noviembre cae en domingo y no hay puente, el fin de semana invita a disfrutar de la ciudad más allá de la visita al cementerio:

Paseo por las Murallas Reales y el Foso de San Felipe: uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de la ciudad, ideal para una mañana de otoño.

uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de la ciudad, ideal para una mañana de otoño. Gastronomía: noviembre es buen mes para el pescado fresco en los restaurantes del puerto.

noviembre es buen mes para el pescado fresco en los restaurantes del puerto. Monte Hacho: ruta de senderismo con vistas al Estrecho; el otoño ofrece temperaturas agradables para caminar.

ruta de senderismo con vistas al Estrecho; el otoño ofrece temperaturas agradables para caminar. Museo de Ceuta y Museo de la Legión: abiertos en festivo (consultar horarios en ceuta.es).

abiertos en festivo (consultar horarios en ceuta.es). Cartelera de cine: consulta los estrenos de la semana en nuestra cartelera de cine en Ceuta.

Consejos prácticos

Ve temprano al cementerio: a partir de las 11:00 la afluencia es alta y aparcar resulta complicado. Compra las flores con antelación: los precios suben la víspera y el propio día 1. Consulta el transporte público: el Ayuntamiento suele habilitar refuerzos de autobús; estarán en ceuta.es cuando se confirmen. Lleva ropa de abrigo ligera: las temperaturas en Ceuta a primeros de noviembre rondan los 18-20 °C de día, pero refresca al caer la tarde.

Si buscas más ideas para el fin de semana, echa un vistazo a nuestra sección de ocio en Ceuta y no te pierdas el cambio de hora del 25 de octubre, que llega justo la semana anterior.