Cine, literatura, cuentacuentos, una jornada sobre mujer y empleo, los reconocimientos MENINA, las IX Jornadas Literarias y Musicales del Instituto de Estudios Ceutíes y un cinefórum componen la programación de esta semana.

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La Biblioteca Pública de Ceuta concentra esta semana, del 23 al 27 de noviembre, una programación especialmente intensa. La visita del escritor Máximo Huerta, que presenta su novela Mamá está dormida, y la segunda sesión de las IX Jornadas Literarias y Musicales organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes son los dos platos fuertes de una agenda que incluye también cine club, cuentacuentos, una jornada sobre discapacidad y empleo, la entrega de los reconocimientos MENINA y un cinefórum.

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Lunes 23: cine club con Fernando Fernán Gómez

La semana arranca en la Biblioteca Adolfo Suárez a las 18:00 horas con el Cine Club, que proyecta La vida por delante (1958), comedia dirigida y protagonizada por Fernando Fernán Gómez sobre las peripecias de un joven médico recién licenciado que descubre que la vida adulta no es tan sencilla como imaginaba.

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Martes 24: Máximo Huerta presenta Mamá está dormida

El martes a las 19:30 horas, la Biblioteca Adolfo Suárez recibe al escritor y periodista Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971), que presentará su novela Mamá está dormida (Planeta, 2026).

En la novela, Aurora comienza a perder la memoria y le hace a su hijo una pregunta inesperada que lo cambia todo. Para buscar la verdad, madre, hijo y una vieja perrita emprenden un viaje en autocaravana hasta Vera de Bidasoa, un pueblo entre montañas donde Aurora vivió de joven. Huerta firma una historia conmovedora sobre lo que callamos, lo que olvidamos y lo que nunca se borra del todo.

El autor, ganador del Premio Primavera de Novela 2014 con La noche soñada y del Premio de Novela Fernando Lara 2022 con Adiós, pequeño, es también fundador de la Librería de Doña Leo en Buñol (Valencia).

Miércoles 25: La Hora del Cuento

A las 17:30 horas, los más pequeños tienen su cita semanal con La Hora del Cuento en la Biblioteca Adolfo Suárez.

Jueves 26: tres citas en una sola jornada

El jueves concentra la programación más intensa de la semana:

9:00 h | II Jornada sobre Mujer, Discapacidad y Empleo

La Biblioteca Adolfo Suárez acoge una jornada que abordará la inserción laboral de mujeres con discapacidad.

18:00 h | Reconocimientos MENINA 2026

La Biblioteca Miguel Ángel Blanco será el escenario de la entrega de los reconocimientos MENINA 2026, galardones que otorgan las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para distinguir a personas y entidades por su labor en la lucha contra la violencia de género.

19:00 h | IX Jornadas Literarias y Musicales – Dolores Fidalgo Estévez

En la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez, la escritora Dolores Fidalgo Estévez presenta Ávida llama. Voces para una antología sinfónica dentro de las IX Jornadas Literarias y Musicales, organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC). La jornada concluirá con música en directo a las 20:30 horas. Se trata de la segunda sesión de estas jornadas, cuya primera sesión se celebró el pasado 18 de noviembre. La inscripción está abierta a través de la web del IEC.

Viernes 27: cinefórum con Una cuestión de tiempo

La semana cierra en la Biblioteca Miguel Ángel Blanco a las 19:00 horas con un cinefórum en torno a Una cuestión de tiempo (About Time, 2013), la película de Richard Curtis protagonizada por Domhnall Gleeson y Rachel McAdams, que invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y las pequeñas decisiones cotidianas.

Programa completo

Día Hora Actividad Lugar Lunes 23 18:00 Cine club: La vida por delante Biblioteca Adolfo Suárez Martes 24 19:30 Máximo Huerta: Mamá está dormida Biblioteca Adolfo Suárez Miércoles 25 17:30 La Hora del Cuento Biblioteca Adolfo Suárez Jueves 26 9:00 II Jornada Mujer, Discapacidad y Empleo Biblioteca Adolfo Suárez Jueves 26 18:00 Reconocimientos MENINA 2026 Biblioteca Miguel Ángel Blanco Jueves 26 19:00 IX Jornadas Literarias: Ávida llama (IEC) Sala Usos Múltiples, B. Adolfo Suárez Jueves 26 20:30 Música en directo (cierre Jornadas) Sala Usos Múltiples, B. Adolfo Suárez Viernes 27 19:00 Cinefórum: Una cuestión de tiempo Biblioteca Miguel Ángel Blanco

Toda la programación en la web de la Biblioteca Pública de Ceuta.