Santiago Abascal reacciona al comunicado de Marruecos que muestra la disposición del país al retorno de los migrantes irregulares.

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Abascal pregunta por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere retener a los migrantes y distribuirlos por España. Además, cuestiona por qué los españoles deben asumir el coste.

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