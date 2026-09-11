UGT-SP, CSIF y ANPE llaman a la movilización el próximo 17 de septiembre ante el incumplimiento de las medidas comprometidas por el Ministerio de Educación.

Por Beatriz Martínez | Ceuta, 11 de septiembre de 2026

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La Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta, representada por los sindicatos UGT Servicios Públicos, CSIF y ANPE, ha lanzado un firme comunicado bajo el lema «BASTA» para denunciar la inacción del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD). Las organizaciones sindicales han convocado a todo el personal docente a una concentración de protesta el próximo jueves 17 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Plaza de los Reyes.

La movilización responde al descontento generalizado por el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio para garantizar la seguridad en las aulas tras el inicio del curso escolar el pasado 8 de septiembre.

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Las principales exigencias de la comunidad educativa

Los representantes sindicales han detallado los deficientes avances en materia de infraestructura, personal e higiene en los colegios e institutos de la ciudad:

Refuerzo de vigilancia insuficiente: Incumplimiento en la contratación y despliegue de seguridad privada en los centros de mayor tamaño y complejidad.

Incumplimiento en la contratación y despliegue de seguridad privada en los centros de mayor tamaño y complejidad. Déficit de personal de conserjería: Escasez de plantilla en los accesos, lo que compromete directamente el control de entrada y la seguridad diaria.

Escasez de plantilla en los accesos, lo que compromete directamente el control de entrada y la seguridad diaria. Falta de infraestructura y salubridad: Demoras en la instalación de vallados suplementarios necesarios en diversos recintos y deficiencias graves de limpieza en los entornos escolares.

Exigen un protocolo de actuación específico para Ceuta

Un punto crítico denunciado por los tres sindicatos es la ausencia de un plan de emergencia adaptado a las singularidades de la ciudad autónoma ante episodios de crisis.

Falta de pautas claras: Reclaman a la Junta Local de Seguridad o al organismo competente la elaboración inmediata de un Protocolo de Actuación específico para Ceuta que defina cómo coordinar a los servicios implicados y a la ciudadanía ante situaciones excepcionales, tomando como referencia los graves sucesos vividos el pasado 30 de julio.

Reclaman a la Junta Local de Seguridad o al organismo competente la elaboración inmediata de un que defina cómo coordinar a los servicios implicados y a la ciudadanía ante situaciones excepcionales, tomando como referencia los graves sucesos vividos el pasado 30 de julio. Respuesta contundente: Los sindicatos insisten en que la comunidad educativa no puede quedar expuesta a meras promesas institucionales sin ejecución real.