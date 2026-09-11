El presidente de Ceuta denuncia que el Gobierno central minimizó las alarmas previas al intento de entrada masiva y rechazó atender sus llamadas directas a Pedro Sánchez.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha desvelado este viernes detalles sobre la gestión política previa a la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Según ha asegurado el dirigente ceutí, el Ejecutivo central ignoró las reiteradas advertencias que se trasladaron desde la ciudad en los días previos a la crisis, llegando incluso a reprocharle su insistencia desde el Complejo de la Moncloa.

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Vivas ha explicado que las alertas enviadas a Madrid para avisar de la creciente presión en el perímetro fronterizo fueron recibidas con desdén por parte del Gobierno central:

Sordera institucional: El presidente ceutí ha afirmado que desde Moncloa llegaron a pedirle formalmente «que no llamara más», argumentando que se estaba poniendo «muy pesado» con sus avisos sobre el deterioro de la seguridad en la zona.

El presidente ceutí ha afirmado que desde Moncloa llegaron a pedirle formalmente «que no llamara más», argumentando que se estaba poniendo «muy pesado» con sus avisos sobre el deterioro de la seguridad en la zona. Sin acceso al presidente del Gobierno: Vivas intentó ponerse en contacto directamente con Pedro Sánchez durante esa misma jornada de máxima tensión. Sin embargo, la llamada no fue atendida por el presidente y las comunicaciones se canalizaron de manera indirecta a través de la Jefatura de Gabinete de Moncloa.

Vivas intentó ponerse en contacto directamente con Pedro Sánchez durante esa misma jornada de máxima tensión. Sin embargo, la llamada no fue atendida por el presidente y las comunicaciones se canalizaron de manera indirecta a través de la Jefatura de Gabinete de Moncloa. Minimización de los avisos: La respuesta del Gobierno central distó de activar los mecanismos de alerta, transmitiendo un mensaje de tranquilidad que chocaba frontalmente con la gravedad de los hechos que terminarían desencadenándose en la frontera.

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