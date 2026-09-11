El portavoz de Vox Ceuta, @juansergioredondopacheco, ha señalado que Marruecos es el principal instigador del colapso de Ceuta desde hace muchos años.

En ‘El Programa de Ana Rosa’, Redondo afirmó que el objetivo de Marruecos es la anexión «pura y dura» de las ciudades autónomas.

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