Acompañado por Jordan Bardella, el líder nacional de Vox califica de «grave» e «inaceptable» la situación de la ciudad autónoma tras los episodios migratorios del verano y reclama medidas drásticas para defender la soberanía nacional.

CEUTA — El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha conmemorado este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, en Ceuta. En lugar de acudir al habitual desfile militar en Madrid, Abascal ha optado por desplazarse a la ciudad autónoma acompañado por el líder del partido francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella, en un acto de marcado carácter político y reivindicativo.

Lee tambien: «Ceuta merece un Gobierno que no mire hacia otro lado»: el PP confía en el fin de la etapa de Sánchez tras este 12 de Octubre

Durante su intervención, el dirigente político ha vuelto a exigir la militarización permanente de la frontera ceutí para frenar la presión migratoria y ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión de la crisis fronteriza.

PUBLICIDAD

Un llamado a la defensa de la soberanía en la frontera

Santiago Abascal ha tachado la situación que atraviesa Ceuta de «grave» e «inaceptable», vinculando los acontecimientos vividos durante el periodo estival a un episodio de «guerra híbrida» y una «invasión patrocinada por Marruecos». Según denunció el líder de Vox, las consecuencias de la llegada masiva de personas siguen impactando de forma directa en el día a día y en la seguridad de las calles ceutíes.

Lee tambien: Margarita Robles reafirma la «españolidad» de Ceuta y Melilla ante la celebración del 12 de Octubre

En este contexto, Abascal ha defendido la urgente movilización de todos los recursos humanos y materiales necesarios de las Fuerzas Armadas para blindar el perímetro fronterizo, subrayando que la protección de la integridad territorial debe ser una prioridad absoluta para el Estado español.

Exigencia de expulsiones y críticas a la gestión de Pedro Sánchez

Asimismo, el presidente de Vox ha reiterado la necesidad de proceder a la expulsión de los inmigrantes que han entrado de manera irregular en el territorio nacional. En su discurso, Abascal ha arremetido contra la inacción que atribuye al Ejecutivo central, asegurando que la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez proyecta un mensaje de debilidad institucional frente a las pretensiones de Marruecos.

El líder de Vox ha cerrado su intervención en la ciudad autónoma lanzando un mensaje de aliento hacia los ciudadanos: «Los españoles vamos a tener muy pronto la oportunidad de cambiar las cosas, de recuperar nuestra dignidad nacional y de reconstruir todo lo que han destruido», reafirmando su compromiso con la seguridad y la defensa de la soberanía en Ceuta.