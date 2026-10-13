Los populares cargan duramente contra el Ejecutivo central por su gestión fronteriza, denunciando una constante desatención en materia de seguridad e infraestructuras en la ciudad autónoma.

CEUTA — Coincidiendo con la celebración del Día de la Fiesta Nacional, el Partido Popular de Ceuta ha expresado su deseo de que este 12 de Octubre suponga el último de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. La formación popular ha aprovechado la fecha patria para lanzar duras críticas contra el Ejecutivo central, al que acusan de una preocupante inacción frente a los desafíos estructurales y de seguridad que afronta la ciudad.

Lee tambien: Juan Vivas augura un impacto decisivo tras la visita real: “Sustentará nuestra confianza y nos dará aliento para el futuro”

Desde la dirección regional de los populares consideran que la gestión del Gobierno en materia de fronteras e inmigración ha dejado desprotegidos a los ciudadanos ceutíes en momentos críticos, afectando directamente a la tranquilidad urbana y a la estabilidad institucional.

PUBLICIDAD

Críticas a la gestión fronteriza y exigencia de más seguridad

El PP ceutí ha enfatizado que la defensa de la soberanía e integridad territorial exige una presencia estatal firme y constante, algo que, a su juicio, ha brillado por su ausencia bajo la administración de Pedro Sánchez. La formación exige un refuerzo inmediato de los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en el perímetro fronterizo, así como mayor determinación en la protección de los límites sur de Europa.

Lee tambien: La mujer de confianza de Robles que dirige el CNI: ¿qué sabía Defensa antes de la entrada masiva en Ceuta?

«Ceuta merece un Gobierno nacional que no mire hacia otro lado ante los problemas de seguridad y convivencia», remarcan desde el partido, contraponiendo la actitud del Ejecutivo del PSOE con el compromiso del Partido Popular en la defensa incondicional de los intereses de la ciudad autónoma.

Un llamado al cambio de rumbo político

Los populares confían en que el escenario político nacional vire hacia una nueva etapa encabezada por el Partido Popular que garantice el respeto, la financiación adecuada y la protección prioritaria que Ceuta requiere como territorio estratégico.

Con este mensaje en el Día de la Hispanidad, el PP reafirma su compromiso con los valores constitucionales y la unidad de España, asegurando que continuarán siendo el altavoz de las demandas de los ceutíes frente a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.