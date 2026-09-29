Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, ha anunciado que comparte vivienda con un familiar desde hace unos días, tras dejar el piso de alquiler en el que vivía desde hace más de 15 años. Colau explicó que, con un único sueldo, le resultaba difícil llegar a fin de mes, especialmente después de su separación de Adrià Alemany, con quien residía junto a sus dos hijos.

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Durante una tertulia en el programa ‘Cafè d’idees’ de RTVE, Colau reflexionó sobre el mercado de la vivienda, señalando que se asume que deben vivir al menos dos personas con sueldo en una vivienda. La ex alcaldesa y fundadora de Barcelona en Comú utilizó su situación para ilustrar un problema que afecta particularmente a mujeres separadas con hijos a su cargo.

Colau también abogó por una alianza entre inquilinos y pequeños propietarios para combatir la especulación en el mercado inmobiliario. Propuso que esta alianza podría formar una mayoría social significativa contra lo que denominó «nuestros enemigos».

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Desde que dejó la primera línea política hace dos años, Colau ha sido presidenta de la Fundació Sentit Comú, un think tank vinculado a los comunes. Recientemente, ha abierto la posibilidad de un retorno a la política, coincidiendo con la formación de un nuevo Frente Amplio de izquierda de cara a las próximas elecciones generales.

Colau, conocida por su activismo previo como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, también participó hace un año en la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, y más recientemente, en una concentración para impedir un desahucio en Barcelona.