El Consejo de Ministros ha decidido nombrar a David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, en substitución de Miguel Ángel Pérez Triano.

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El nombramiento será publicado hoy, según han confirmado fuentes oficiales, descartando cualquier otra opción de cambio.

Triano hizo público ayer su salida de la Delegación después de siete meses en el cargo y tras haber informado a Madrid sobre la situación en la ciudad, incluyendo alertas sobre la entrada de inmigrantes por el espigón.

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La carrera política de Triano culmina en un contexto crítico para Ceuta, dando paso a De la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María y miembro del PSOE de Cádiz, que además es originario de Ceuta.

Los medios nacionales, como El País, destacan del nuevo delegado su talante conciliador, considerándolo el mejor nombramiento posible para mejorar la situación sociopolítica en Ceuta.

David de la Encina, abogado de formación nacido en 1970, ha centrado su trayectoria política en la provincia de Cádiz y fue alcalde entre 2015 y 2019. También fue mencionado como posible director de la empresa municipal Obimasa.