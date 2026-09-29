La reunión semanal del Ejecutivo arranca pasadas las 10:30 horas ante la falta de acuerdo de última hora sobre las medidas en materia de alquileres y desahucios.

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MADRID — La reunión del Consejo de Ministros programada para este martes ha comenzado pasadas las 10:30 horas de la mañana, acumulando más de una hora de retraso sobre el horario habitual. El motivo de la demora obedece a las intensas negociaciones apuradas a última hora entre los dos socios del Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, para encallar la redacción final del real decreto ley de medidas sobre vivienda.

El desacuerdo en el seno del Gabinete refleja la brecha existente entre las dos formaciones respecto al alcance de la norma. Mientras la plataforma liderada por Sumar presiona para incorporar una prórroga automática de los contratos de alquiler y un blindaje estricto frente a los desahucios de personas vulnerables, la parte socialista del Ejecutivo busca calibrar el impacto del texto para garantizar la seguridad jurídica del mercado.

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La tensión en la Moncloa se produce de manera paralela a las protestas que se desarrollan a las puertas del complejo institucional y en la céntrica Puerta del Sol, donde colectivos sociales y el Sindicato de Inquilinas aguardan la aprobación de medidas de choque inmediatas para frenar la escalada de los precios del arrendamiento.