Adform ha impulsado la construcción de marca de Santalucía mediante una estrategia de audio digital de alto impacto en Spotify. Esta iniciativa, desarrollada junto a la agencia Maicca, ha demostrado el potencial del audio digital para generar resultados medibles en branding.

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La campaña, activada en Spotify a través de la tecnología omnicanal de Adform, ha fortalecido el posicionamiento de la marca Santalucía, aumentando signos clave de brand lift como la consideración de marca y el recuerdo publicitario.

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La creciente popularidad de la música en streaming y los podcasts ha hecho del audio digital un medio eficaz para captar la atención de los usuarios. Adform ha trabajado con Santalucía y Maicca para diseñar una estrategia que mejora la preferencia de marca y conecta emocionalmente con la audiencia.

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La campaña en Spotify ha utilizado tanto música como podcasts, transmitiendo un mensaje cálido y alineado con los valores de Santalucía. Gracias a una combinación de inventario premium y segmentación avanzada, la activación ha logrado resultados sobresalientes en el recuerdo y la preferencia por la marca.

Los resultados han sido significativos, con incrementos de 26 puntos en la consideración de marca y de 19 puntos en la preferencia, superando las expectativas del benchmark. Este caso evidencia el valor del audio digital en estrategias de branding efectivas.