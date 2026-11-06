El actor acudió junto a Álvaro Cervantes al plató de ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Colisión’, el largometraje dirigido por Daniel Sánchez Arévalo que se ha situado en el Top 5 de Netflix en 62 países.

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La película ‘Colisión’, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y estrenada el pasado 30 de octubre de 2026, se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de la plataforma Netflix en el tramo final del año. El largometraje, ambientado en el año 2013 en plena crisis económica y cuyo argumento parte de un atraco bancario en Madrid que desencadena acontecimientos imprevisibles, ha logrado situarse en el Top 5 del servicio de streaming en 62 países. Con motivo de este hito de la producción audiovisual española, dos de sus intérpretes protagónicos, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes —quienes comparten reparto con Laia Costa y Luis Zahera—, acudieron como invitados al programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3, presentado por Pablo Motos.

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Una propuesta tarifaria para llenar las salas frente al cine de Hollywood

Durante su intervención en el espacio nocturno de Antena 3, además de abordar los pormenores del largometraje sin desvelar su trama, los actores mantuvieron una conversación con el presentador de Requena sobre diversas anécdotas y cuestiones de actualidad cultural. En este contexto, Karra Elejalde expuso una singular iniciativa orientada a incentivar la asistencia del público a las salas para ver producciones españolas por delante de las grandes superproducciones procedentes de Hollywood.

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El intérprete vitoriano planteó establecer una analogía entre la fijación de precios en el sector cinematográfico y la estructura comercial de la hostelería. «Tú vas a un bar de pinchos y cada pincho, dependiendo de qué esté hecho, tiene un precio u otro, pues lo mismo debería pasar con las películas en el cine. Dependiendo de lo que haya costado hacer la película, que las entradas tengan un precio u otro. Así, el cine español sería mucho más barato que las superproducciones de Hollywood e iría más gente a verlo», argumentó el actor en el plató.

Karra Elejalde tiene una propuesta muy clara para el precio de las entradas de cine #KarraÁlvaroEH pic.twitter.com/zG2HVoxPBO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 5, 2026

Gastronomía y la figura de Karlos Arguiñano

Junto a sus reflexiones sobre la exhibición cinematográfica, Elejalde compartió detalles sobre su afición por la gastronomía, señalando que la cocina representa un talento y un disfrute siempre que se ejercite dentro de un círculo reducido de comensales. «Cocinar es un acto de valentía porque cuando cocinas para cuatro no pasa nada, pero cuando cocinas para 24… a mí se me cierra el estómago», confesó el intérprete al aludir a la dificultad de preparar platos para grandes grupos.

En relación con el ámbito culinario, el actor reveló un episodio personal en el que recurrió al asesoramiento de Karlos Arguiñano, cocinero de la misma cadena a quien definió como «el mejor embajador de lo vasco que hay en el mundo». Elejalde relató cómo el chef le ofreció una solución técnica durante la elaboración de un plato de carne de caza cuyo sabor había resultado excesivamente fuerte tras el uso de alcohol: «Le llamé y me dijo ‘haz una compota de manzana y un puré de manzana y le pones una cucharada en cada plato’. ¡Oye, increíble! Nunca me olvidaré del favor que me hizo. Es un crack y le quiero mucho», concluyó el actor.

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