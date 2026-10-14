La Comisión Ejecutiva Regional aprueba las candidaturas para los próximos comicios generales en un movimiento que combina renovación y experiencia dentro de la formación socialista.

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Ceuta — El PSOE de Ceuta ha definido su propuesta electoral para las próximas elecciones generales tras la reunión mantenida por su Comisión Ejecutiva Regional. En este órgano de dirección, la formación ha aprobado los nombres que encabezarán las listas al Congreso de los Diputados y al Senado para representar a la ciudad autónoma en las Cortes Generales.

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Para el Congreso de los Diputados, el comité socialista ha designado como candidato al escaño ceutí a Adil Mohamed, un perfil que asume el reto de defender las propuestas de la formación en la Cámara Baja. Por su parte, la propuesta para ocupar los dos puestos reservados a Ceuta en el Senado recae sobre Blanca Gómez y Sebastián Guerrero, dirigente con trayectoria en el organigrama local del partido.

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Renovación interna y ratificación definitiva

La designación de estas candidaturas supone un paso clave dentro de la estrategia electoral del PSOE ceutí para ofrecer una alternativa enfocada en las necesidades de la ciudad autónoma, la cohesión social y el desarrollo económico.

Tras la aprobación por parte de la ejecutiva ceutí, la propuesta de nombres deberá ser remitida a la Comisión Federal de Listas y al Comité Federal del PSOE, los órganos encargados de dar el visto bueno definitivo y ratificar formalmente las candidaturas de todo el mapa electoral del partido de cara a los comicios.