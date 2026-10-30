CEUTA — El PSOE ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Ceuta para solicitar la impugnación de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La formación socialista sostiene que el cabeza de lista, Rafael Martínez-Peñalver Mateos (consejero de Urbanismo y Transportes), y la única suplente, Nabila Benzina Pavón (consejera de Sanidad y Servicios Sociales), son inelegibles al no haber cesado previamente de sus funciones en el Ejecutivo autonómico.

Lee tambien: Carlos Pavón liderará la candidatura de SALF al Congreso por Ceuta

La denuncia, firmada por la representante general socialista Sandra López Cantero, fue registrada el pasado 29 de octubre, un día después de la publicación oficial de las listas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Fundamento jurídico de la reclamación

El escrito se apoya en el artículo 154.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que fija que los presidentes y miembros de los consejos de Gobierno de las comunidades y ciudades autónomas no son elegibles para ocupar un puesto en el Congreso de los Diputados.

Lee tambien: Sánchez incluye a Robles en la lista de sospechosos para frenar la filtración de informes sobre la crisis militar en Ceuta

Para reforzar su postura, el PSOE argumenta que:

Incompatibilidad de cargos: La LOREG estipula (art. 155.1) que los motivos de inelegibilidad operan como causas inmediatas de incompatibilidad para concursar en el proceso electoral.

La LOREG estipula (art. 155.1) que los motivos de inelegibilidad operan como causas inmediatas de incompatibilidad para concursar en el proceso electoral. Precedentes de la Junta Electoral Central: Citan el acuerdo 747/1999 de la JEC, el cual confirmó expresamente la inaplicabilidad de simultanear el desempeño en el órgano de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta con la condición de candidato a la Cámara Baja.

Citan el acuerdo 747/1999 de la JEC, el cual confirmó expresamente la inaplicabilidad de simultanear el desempeño en el órgano de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta con la condición de candidato a la Cámara Baja. Ausencia de ceses: En el momento del registro de la lista no constaba modificación ni cese en la estructura de Gobierno del Ejecutivo local que liberara a ambos consejeros de sus responsabilidades institucionales.

Plazos y posible exclusión de la candidatura

El PSOE ha solicitado la activación del mecanismo recogido en el artículo 47 de la LOREG, el cual contempla que la Junta Electoral notifique los defectos detectados a las formaciones políticas para su corrección.

Subsanación: El Partido Popular dispondrá de un plazo de 48 horas para subsanar los posibles defectos o irregularidades trasladados por la Junta Electoral.

El Partido Popular dispondrá de un plazo de para subsanar los posibles defectos o irregularidades trasladados por la Junta Electoral. Petición socialista: Los socialistas solicitan formalmente que no se proclame a Peñalver ni a Benzina como candidatos y advierten que, de no corregirse la lista, se invalide la candidatura completa del PP al Congreso por la circunscripción ceutí.

La Junta Electoral Provincial de Ceuta deberá pronunciarse en los próximos días sobre la admisión del recurso y determinar si procede dar trámite de subsanación o proclamar definitivamente la lista.