Tras la etapa de Cuarto azul, la cantante Aitana afronta una nueva fase enfocada en sus proyectos profesionales y personales. A sus 27 años, la artista catalana ha confesado que tiene la firme ilusión de convertirse en madre junto a su pareja, el youtuber Plex (de 24 años), con quien mantiene una relación desde hace tres años.

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En una reciente entrevista concedida a la revista GQ, la intérprete reflexionó sobre el punto en el que se encuentra su vida sentimental y sus expectativas de futuro.

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Maternidad, control y planificación personal

La artista admitió ser muy perfeccionista con sus tiempos a la hora de afrontar la idea de tener hijos en un futuro próximo:

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Planes de maternidad: «Soy demasiado controladora. En un futuro quiero ser madre, es mi ilusión. Y antes quiero quemar cartuchos», reveló.

«Soy demasiado controladora. En un futuro quiero ser madre, es mi ilusión. Y antes quiero quemar cartuchos», reveló. Deseo de ser madre joven: «Con 27 años, ya he vivido muchas cosas, tanto yo como mi pareja, que también se ha dado tres vueltas al mundo. Pero todavía nos veo jóvenes, y a mí me gustaría ser madre joven», afirmó Aitana, quien el próximo año cumplirá una década de trayectoria en la industria musical.

«Con 27 años, ya he vivido muchas cosas, tanto yo como mi pareja, que también se ha dado tres vueltas al mundo. Pero todavía nos veo jóvenes, y a mí me gustaría ser madre joven», afirmó Aitana, quien el próximo año cumplirá una década de trayectoria en la industria musical. Organización de agenda: «No ya, pero tengo que organizarlo en mi agenda», explicó, planteando la posibilidad de tomarse en el futuro un año de descanso enfocado en su familia.

Asimismo, la exconcursante de Operación Triunfo compartió lo que le transmite su terapeuta respecto a este hipotético parón: «Me dice mi psicóloga que le da miedo el momento en el que pare, porque cree que no voy a saber gestionar parar».

A pesar de esa eventual pausa, matizó que no contempla abandonar la música: «No me quiero retirar nunca, creo, no lo sé, nunca digas nunca, pero tanto como la palabra ‘retirar’, no, porque estoy muy feliz con el trabajo que hago».

Estabilidad mediática y pistas sobre su nuevo disco

En el ámbito personal, Aitana destacó la tranquilidad vivida tras normalizar su noviazgo ante los medios de comunicación: «Desde que hice mi relación pública, la prensa está más tranquila. En ese aspecto, la verdad es que estoy superfeliz. Es algo que quizá podría haber hecho antes, pero en su momento no quise».

En lo relativo a su carrera musical, adelantó algunos detalles sobre su próximo trabajo discográfico: