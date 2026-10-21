Las revistas del kiosco recogen este miércoles la actualidad social, destacando el romance de los actores, la presencia de Los Javis en Hollywood y la etapa universitaria de la Princesa Leonor en Getafe

Como cada miércoles, los quioscos españoles han amanecido con la llegada de las principales publicaciones de la crónica social, situando en el centro de la actualidad el romance protagonizado por los actores Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón. Las revistas ¡Hola! y Diez Minutos dedican sus portadas principales a la pareja, ilustrando sus páginas con instantáneas que confirman su relación sentimental. Junto al reportaje de los intérpretes, la actualidad del sector rosa de esta semana recoge también la proyección internacional de los creadores conocidos como Los Javis en la ciudad de Los Ángeles, así como los detalles relativos a la actual etapa académica de la Princesa Leonor en la Comunidad de Madrid.

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La escapada romántica de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón a Guadalajara

El romance entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón se erige en el protagonista indiscutible de las revistas ¡Hola! y Diez Minutos. Las publicaciones recogen en sus páginas un reportaje fotográfico en el que la pareja aparece de lo más acaramelada, protagonizando un apasionado beso que confirma su consolidación sentimental lejos del foco mediático. Las imágenes fueron captadas el pasado 13 de octubre, jornada en la que el actor reapareció ante los medios de comunicación en un evento publicitario de Solán de Cabras. Tras este compromiso profesional, el protagonista de la serie Física o química se desplazó hasta el domicilio de la artista para cargar su maleta en el vehículo y emprender un viaje fuera de Madrid.

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A pesar de sus apretadas agendas profesionales, los intérpretes consiguen hallar espacios para compartir tiempo de calidad. En esta ocasión, el destino seleccionado por ambos fue la zona de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, donde se alojaron en un establecimiento de categoría boutique. Durante su estancia en tierras alcarreñas, la pareja aprovechó la escapada para realizar turismo y disfrutar de la gastronomía local, tal y como detallan las publicaciones semanales del sector.

Proyección internacional de Los Javis en Hollywood y la vida universitaria de la Princesa Leonor

Por su parte, la revista Lecturas centra su número más reciente en los creadores de la obra La bola negra, conocidos popularmente como Los Javis. Javier Calvo y Javier Ambrossi figuran entre los nombres destacados de la crónica social nacional tras haber asistido este fin de semana a la gran noche organizada por el Academy Museum en Los Ángeles. Este evento supone el pistoletazo de salida oficial a su carrera de proyección hacia los premios Óscar, una cita en la que los directores patrios coincidieron con destacadas personalidades internacionales de la industria del entretenimiento y la música, como la cantante Taylor Swift y la celebridad Kim Kardashian.

Finalmente, la revista Semana enfoca su portada en la parcela institucional y formativa al abordar la vida universitaria de la Princesa Leonor. La heredera al trono de España se encuentra plenamente inmersa en el desarrollo de su primer curso académico de Ciencias Políticas, cursando sus estudios superiores en la Universidad Carlos III de Madrid, situada en el campus del municipio madrileño de Getafe.