El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno regresa a la ciudad autónoma tras coincidir con el presidente ceutí en el homenaje del Senado, con el objetivo de priorizar la defensa de la frontera sur en el arranque de la precampaña.

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CEUTA — En un movimiento político de marcado carácter institucional y electoral, el presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, realiza este miércoles una nueva visita a la ciudad autónoma de Ceuta. El líder de la oposición vuelve a pisar territorio ceutí para escenificar de forma explícita su respaldo al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, y poner en valor la gestión realizada por las autoridades locales a raíz de la grave crisis desencadenada por la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares los pasados días 30 y 31 de julio.

El desplazamiento de Feijóo se produce en un momento de máxima atención política sobre la frontera sur europea y apenas unas horas después de que ambos dirigentes compartieran protagonismo en Madrid. Este martes, el Senado hizo entrega de su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla en un acto institucional concebido como un reconocimiento explícito a sus trayectorias políticas y como muestra de amparo parlamentario ante la presión migratoria sufrida durante los últimos meses.

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Respaldar la gestión local y marcar la agenda de seguridad

Durante su estancia en la ciudad, el candidato popular mantendrá diversos encuentros con la dirección autonómica del partido y los responsables del Gobierno ceutí para analizar de primera mano la situación del municipio, donde aún permanecen miles de personas a la espera de filiación o traslado. La agenda de Feijóo busca subrayar la necesidad de dotar de más recursos e infraestructura de Estado a las dos ciudades autónomas, exigiendo un compromiso firme y coordinado tanto por parte del Ejecutivo central como de las instituciones comunitarias.

Fuentes del Partido Popular señalan que la presencia de su presidente en Ceuta reafirma el compromiso de la formación con la integridad territorial, la seguridad fronteriza y el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona. Con esta visita, Feijóo sitúa la gestión de las fronteras exteriores y la estabilidad de Ceuta y Melilla en el centro del debate político nacional en el arranque de la carrera hacia las urnas del próximo 29 de noviembre.