El murciano, que defiende el título conquistado en 2025, se enfrenta este viernes al kazajo en la pista central Rainiero III no antes de las 15:00 horas

Carlos Alcaraz continúa con paso firme su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo 2026. Tras superar un exigente compromiso de octavos de final ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (6-1, 4-6 y 6-3), el tenista de El Palmar ya tiene fijada su próxima cita en el calendario. Este viernes 10 de abril, el número uno del mundo buscará un puesto en las semifinales del torneo monegasco frente al kazajo Aleksandr Bublik, en un duelo inédito en el circuito ATP.

Alcaraz, que este año ya ha hecho historia al conquistar el Open de Australia —completando así el Grand Slam en su palmarés— y el ATP 500 de Doha, llega a esta ronda con la misión de revalidar la corona obtenida en el Monte Carlo Country Club el pasado año. Tras sus prematuras despedidas en Indian Wells y Miami, el pupilo de Samuel López parece haber recuperado las buenas sensaciones sobre la tierra batida, superficie donde debutó en esta edición venciendo con autoridad a Sebastián Báez (6-1 y 6-3).

Horario del Carlos Alcaraz – Aleksandr Bublik

La organización del torneo ha programado el encuentro de cuartos de final en el tercer turno de la pista central Rainiero III. El partido entre el español y el kazajo se disputará no antes de las 15:00 horas (horario peninsular español), una hora menos en las Islas Canarias.

Bublik llega a este enfrentamiento tras mostrar un gran nivel de juego, habiendo dejado en el camino a tenistas de la talla de Gaël Monfils y Jiri Lehecka. El kazajo representa una amenaza real por su estilo poco ortodoxo e imprevisible, lo que obligará a Alcaraz a mantener la concentración máxima para evitar los bloqueos sufridos en rondas anteriores.

Dónde ver el partido por televisión

Los derechos de retransmisión del Masters 1000 de Montecarlo en España pertenecen a la plataforma Movistar+. El choque entre Alcaraz y Bublik podrá seguirse en directo a través de sus canales principales: Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Al tratarse de una plataforma de pago, el encuentro no se emitirá en abierto.

Para aquellos que prefieran el formato digital, el partido estará disponible en ‘streaming’ a través de la aplicación de Movistar+ para dispositivos móviles, tabletas y Smart TV. Asimismo, los aficionados podrán seguir el desarrollo del torneo mediante la plataforma oficial de la ATP, Tennis TV.

Con la eliminación de Roberto Bautista, Alcaraz se mantiene como el único representante español en el cuadro individual. El murciano busca sumar su nombre a la ilustre lista de campeones nacionales en el Principado, donde figuran leyendas como Manuel Orantes, Sergi Bruguera, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y Rafael Nadal, quien ostenta el récord histórico con once títulos.