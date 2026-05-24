El Villarreal y el Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 23 de mayo en el Estadio de la Cerámica, en uno de los partidos más atractivos de la última jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y cerrará la temporada para ambos equipos.

El conjunto amarillo quiere despedirse de su afición con una victoria en casa, mientras que el Atlético buscará terminar el campeonato sumando tres puntos lejos del Metropolitano.

A qué hora es el Villarreal – Atlético de Madrid

El partido entre Villarreal y Atlético de Madrid se disputará este sábado 23 de mayo, a las 21:00 horas, horario peninsular español.

LaLiga ha establecido horario unificado para buena parte de la jornada 38 con el objetivo de mantener la emoción competitiva hasta el final.

Dónde ver en TV y online el Villarreal – Atlético de Madrid

El encuentro podrá verse en directo a través de Movistar Plus+ y de los canales habilitados para la retransmisión de LaLiga EA Sports.

También estará disponible online mediante la aplicación y la plataforma oficial de Movistar.

El Estadio de la Cerámica se prepara para una gran noche

El Villarreal afronta el último partido liguero con la intención de cerrar la temporada ofreciendo una buena imagen ante su afición. El equipo castellonense quiere despedirse del campeonato con una victoria en casa.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega al duelo con el objetivo de mantener su competitividad y terminar LaLiga sumando un triunfo fuera de casa.

Un duelo de alto nivel en LaLiga

Villarreal y Atlético de Madrid protagonizan uno de los enfrentamientos más interesantes del fútbol español en las últimas temporadas. Ambos equipos suelen ofrecer partidos intensos, tácticos y con mucha calidad sobre el césped.

El choque de este sábado promete emoción y un gran ambiente en las gradas del Estadio de la Cerámica.

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Datos del Villarreal – Atlético de Madrid

Partido: Villarreal – Atlético de Madrid

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 38

Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 21:00 horas

Estadio: Estadio de la Cerámica

Dónde ver: Movistar Plus+