El Manchester City y el Aston Villa se enfrentan este fin de semana en uno de los partidos más destacados de la jornada de la Premier League. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, donde el conjunto de Pep Guardiola buscará cerrar la temporada con una victoria ante su afición.

El Aston Villa, una de las grandes revelaciones del fútbol inglés en los últimos años, intentará sorprender en Manchester y sumar un resultado de prestigio en uno de los estadios más difíciles de Europa.

A qué hora es el Manchester City – Aston Villa

El partido entre Manchester City y Aston Villa comenzará a las 17:00 horas, horario peninsular español.

La Premier League entra en su tramo decisivo y cada encuentro puede resultar clave para definir posiciones europeas y objetivos clasificatorios.

Dónde ver en TV y online el Manchester City – Aston Villa

El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión de la Premier League en España.

También estará disponible online mediante la aplicación oficial y la plataforma digital de DAZN para dispositivos móviles, ordenadores y Smart TV.

El Etihad espera otra gran noche de fútbol

El Manchester City afronta el partido con la intención de seguir mostrando su poderío ofensivo en casa. El equipo dirigido por Pep Guardiola vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo y quiere despedirse de la temporada con buenas sensaciones.

Por su parte, el Aston Villa llega dispuesto a competir sin complejos y mantener el nivel que ha mostrado durante gran parte del campeonato inglés.

Un duelo atractivo en la Premier League

Manchester City y Aston Villa protagonizan un partido con muchos alicientes. El talento ofensivo del City y la intensidad del conjunto de Birmingham prometen un encuentro dinámico y con ocasiones de gol.

La Premier League vuelve a ofrecer uno de sus grandes partidos en una jornada marcada por la emoción y la lucha por los puestos europeos.

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Datos del Manchester City – Aston Villa

Partido: Manchester City – Aston Villa

Competición: Premier League

Fecha: domingo 24 de mayo

Hora: 17:00 horas

Estadio: Etihad Stadium

Dónde ver: DAZN