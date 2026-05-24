El Liverpool y el Brentford se enfrentan este fin de semana en Anfield en uno de los partidos correspondientes a la jornada de la Premier League. El conjunto red buscará cerrar la temporada con una victoria ante su afición, mientras que el Brentford intentará sorprender en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

El encuentro promete intensidad, ritmo ofensivo y un gran ambiente en las gradas de Anfield.

A qué hora es el Liverpool – Brentford

El partido entre Liverpool y Brentford comenzará a las 17:00 horas, horario peninsular español.

La Premier League encara sus últimas jornadas con máxima emoción tanto en la pelea por Europa como en la clasificación final del campeonato.

Dónde ver en TV y online el Liverpool – Brentford

El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN, plataforma que tiene los derechos de retransmisión de la Premier League en España.

También estará disponible online mediante la aplicación oficial y la plataforma digital de DAZN para móviles, ordenadores y Smart TV.

Anfield se prepara para otra gran noche

El Liverpool afronta el encuentro con el objetivo de despedirse de su afición ofreciendo una actuación convincente en casa. El conjunto red quiere cerrar la temporada manteniendo el nivel competitivo mostrado durante buena parte del curso.

El ambiente en Anfield volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada en Inglaterra.

El Brentford quiere dar la sorpresa

El Brentford llega dispuesto a competir sin complejos frente a uno de los gigantes del fútbol inglés. El equipo londinense ha demostrado en las últimas temporadas que puede poner en problemas a cualquier rival de la Premier League.

Su intensidad y capacidad para aprovechar espacios pueden convertir el partido en un duelo muy abierto.

Un partido atractivo en la Premier League

Liverpool y Brentford protagonizan un choque con muchos ingredientes ofensivos. Ambos equipos suelen apostar por un fútbol dinámico y vertical, algo que puede traducirse en un encuentro con ocasiones y goles.

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La Premier League vuelve a ofrecer uno de los partidos más destacados del fin de semana.

Datos del Liverpool – Brentford

Partido: Liverpool – Brentford

Competición: Premier League

Fecha: domingo 24 de mayo

Hora: 17:00 horas

Estadio: Anfield

Dónde ver: DAZN